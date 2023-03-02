A rota
A rota do bonde T13...
A linha completa
Eventualmente, a linha completa de bonde T13 atenderá um total de 9 municípios do norte ao sul das Yvelines: Achères, Poissy, Saint-Germain-en-Laye, Mareil-Marly, L'Étang-la Ville, Noisy-le-Roi, Bailly, Saint-Cyr-l'École e Versailles. Mais de 316.000 habitantes e 138.000 empregos se beneficiam dessa nova oferta de transporte.
A extensão
Proporcionando uma ligação de cerca de 10 km via Poissy, a extensão do bonde T13 entre Saint-Germain-en-Laye (Lisière Pereire) e Achères permitirá que você alcance rapidamente os setores e instalações mais movimentados da região.
... Em detalhes
O bonde utilizará o direito de passagem do antigo anel ferroviário em modo trem, atravessando a floresta e o campo de golfe de Saint-Germain-en-Laye. Várias pontes serão criadas ou modificadas para cruzar os trilhos do bonde: a futura ponte Mare aux Bœufs incluirá um corredor para os usuários do campo de golfe, um caminho na floresta e um corredor para a vida selvagem. Uma segunda travessia para animais selvagens será construída próxima à atual Pont des Volières. Por fim, as duas passagens de nível existentes serão substituídas por passagens subterrâneas.
Ao sair da floresta, o bonde T13 passará por uma zona de transição antes de entrar em Poissy no modo "bonde", na rue de la Bruyère. As duas pontes do antigo grande anel ferroviário serão removidas, permitindo a reurbanização urbana e paisagística dos dois cruzamentos que eles dominavam.
O bonde chegará à estação "Poissy Gambetta*", localizada próxima à praça Erard Prieur, que será reurbanizada. Depois, será inserida em um dos lados da Avenue de Versailles, ladeada por uma nova ciclovia na direção subida, e depois no centro do Boulevard Gambetta. O bonde então se fundirá ao Boulevard Gambetta entre as duas faixas. Cerca de quinze vagas de estacionamento também serão restauradas.
Localizada a montante da Place de l'Europe, a estação "Poissy RER*" oferecerá uma conexão com o hub multimodal de Poissy. O bonde então cruzará o cruzamento da Europa. Duas faixas por sentido de tráfego serão criadas no cruzamento entre o Boulevard Gambetta e a Place de l'Europe.
O bonde T13 então passará pelo lado do Boulevard de l'Europe, que será estendido, ao longo dos trilhos da ferrovia. O bonde continuará pela Rue Saint-Sébastien até a estação "Poissy ZAC*". Uma continuidade ciclável será criada como parte do projeto no Boulevard de la Paix. Novos acessos para pedestres e ciclistas serão construídos para conectar a estação ao futuro ZAC de 2.000 unidades habitacionais, bem como ao bairro de Saint-Exupéry.
O bonde será inserido na Rue Adrienne Bolland ao longo da via existente e uma proteção visual, em relação aos trilhos do RER, será criada como parte do projeto.
No final da Rue Adrienne Bolland, o bonde voltará a entrar na floresta e se fundirá novamente na Grande Ceinture para cruzar a rede ferroviária existente. Depois, passará por uma nova plataforma ao longo dos trilhos da ferrovia e depois uma nova ponte ferroviária para cruzar a estrada até o campanário de Achères antes de deixar a floresta.
O bonde chegará ao terminal, a estação "Achères-Ville RER*", na Avenue de Conflans. Um armário seguro para bicicletas será criado lá.
*Os nomes das estações são provisórios.
Evolução da rota
Por que a possibilidade de uma estação no technoparque de Achères teve que ser abandonada?
A extensão do bonde T13 terá assim 4 estações :
- Poissy Gambetta*,
- Poissy RER*,
- Poissy ZAC*,
- Achères-Ville RER*
*Nomes de trabalho
No projeto apresentado à investigação pública de 2014, uma chamada estação de folhas Achères Chêne foi planejada como um bilhete de precaução. A intenção era que fosse realizada não no prazo da comissão da extensão do bonde T13, mas na preparação para a entrada em funcionamento da Linha Nova Paris da Normandia, com a qual uma conexão foi planejada para facilitar conexões com os outros ramos do RER A e os trens na estação Saint-Lazare.
No projeto apresentado à investigação pública de 2014, a extensão do bonde T13 deveria fazer parte inteiramente da Grande Ceinture com apenas 2 novas estações: Poissy Grande Ceinture e Achères Ville RER.
A conclusão da investigação pública de 2014 foi marcada por uma forte demanda por serviço ao centro da cidade de Poissy, o que levou a comissão a prescrever uma investigação pública adicional. Portanto, os estudos continuaram com base nessa base.
Em 2015, o Conselho de Administração da Île-de-France Mobilités aprovou a continuação dos estudos dessa nova rota urbana com a criação de novas estações: Poissy Gambetta, Poissy RER e Poissy ZAC. Na mesma deliberação, a Île-de-France Mobilités registrou a abolição da medida de precaução do feuillu de Chêne devido à proximidade com a estação Poissy ZAC e à possibilidade de transferir para a estação RER de Poissy para usar as linhas RER E e A e J. Essas conexões oferecidas pela variante urbana da extensão do bonde T13 realmente atenderão às mesmas necessidades da conexão planejada com a Linha Normandia de Nova Paris.
Além desses elementos históricos, existem as seguintes razões:
🌳 Restrições ambientais
A área é parcialmente classificada como uma "floresta de proteção", limitando a intervenção humana. Essa classificação foi estabelecida após a declaração de utilidade pública do projeto e leva em conta o trajeto atual do bonde, mas não permite mais grandes modificações, como a adição de uma nova estação.
🛤️ Impacto grande demais no tráfego florestal e ferroviário
O bonde opera em uma única via nessa área. Adicionar uma estação exigiria uma troca para via dupla, o que resultaria em:
- Mais desmatamento de terras
- A reconstrução de pontes ferroviárias, uma das quais sustenta o RER A e a linha J, exigindo que seu tráfego fosse interrompido
🚶 Instalações de acesso complexas
O paralisamento exigiria grandes obras para compensar a diferença de altura com a Route des Loges:
- Rampas de acesso, elevadores, escadas rolantes
- Vagas de estacionamento e acesso para ônibus, aumentando ainda mais o impacto sobre a floresta protegida
⏳ Consequências na operação do bonde
Modificar o plano dos trilhos teria impacto direto no serviço :
- Tempo de viagem mais longo entre Saint-Germain e Achères
- Redução da frequência durante o horário de pico, de 10 para 12 minutos em média
🔎 Quais são as alternativas?
- Reorganização da rede de ônibus : dois anos antes da entrada em serviço do bonde, a consulta com as cidades, a Île-de-France Mobilités e os operadores locais de ônibus permitirá otimizar as linhas de ônibus para melhor atender áreas não cobertas pelo bonde.
- Instalações para ciclismo : a infraestrutura para bicicletas poderia ser montada sob responsabilidade das autoridades locais, com o apoio da Île-de-France Mobilités.