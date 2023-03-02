... Em detalhes

O bonde utilizará o direito de passagem do antigo anel ferroviário em modo trem, atravessando a floresta e o campo de golfe de Saint-Germain-en-Laye. Várias pontes serão criadas ou modificadas para cruzar os trilhos do bonde: a futura ponte Mare aux Bœufs incluirá um corredor para os usuários do campo de golfe, um caminho na floresta e um corredor para a vida selvagem. Uma segunda travessia para animais selvagens será construída próxima à atual Pont des Volières. Por fim, as duas passagens de nível existentes serão substituídas por passagens subterrâneas.

Ao sair da floresta, o bonde T13 passará por uma zona de transição antes de entrar em Poissy no modo "bonde", na rue de la Bruyère. As duas pontes do antigo grande anel ferroviário serão removidas, permitindo a reurbanização urbana e paisagística dos dois cruzamentos que eles dominavam.

O bonde chegará à estação "Poissy Gambetta*", localizada próxima à praça Erard Prieur, que será reurbanizada. Depois, será inserida em um dos lados da Avenue de Versailles, ladeada por uma nova ciclovia na direção subida, e depois no centro do Boulevard Gambetta. O bonde então se fundirá ao Boulevard Gambetta entre as duas faixas. Cerca de quinze vagas de estacionamento também serão restauradas.

Localizada a montante da Place de l'Europe, a estação "Poissy RER*" oferecerá uma conexão com o hub multimodal de Poissy. O bonde então cruzará o cruzamento da Europa. Duas faixas por sentido de tráfego serão criadas no cruzamento entre o Boulevard Gambetta e a Place de l'Europe.

O bonde T13 então passará pelo lado do Boulevard de l'Europe, que será estendido, ao longo dos trilhos da ferrovia. O bonde continuará pela Rue Saint-Sébastien até a estação "Poissy ZAC*". Uma continuidade ciclável será criada como parte do projeto no Boulevard de la Paix. Novos acessos para pedestres e ciclistas serão construídos para conectar a estação ao futuro ZAC de 2.000 unidades habitacionais, bem como ao bairro de Saint-Exupéry.

O bonde será inserido na Rue Adrienne Bolland ao longo da via existente e uma proteção visual, em relação aos trilhos do RER, será criada como parte do projeto.

No final da Rue Adrienne Bolland, o bonde voltará a entrar na floresta e se fundirá novamente na Grande Ceinture para cruzar a rede ferroviária existente. Depois, passará por uma nova plataforma ao longo dos trilhos da ferrovia e depois uma nova ponte ferroviária para cruzar a estrada até o campanário de Achères antes de deixar a floresta.

O bonde chegará ao terminal, a estação "Achères-Ville RER*", na Avenue de Conflans. Um armário seguro para bicicletas será criado lá.

*Os nomes das estações são provisórios.