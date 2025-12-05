Bonde

ExtensãoSaint-Germain > Achères

Com a extensão do bonde T13 de Saint-Germain-en-Laye (Lisière Pereire) até Achères, via Poissy, você poderá se deslocar fácil e rapidamente do norte para o sul das Yvelines e fazer novas conexões com a rede de transporte existente.

Avenue de Versailles em Poissy (intenção de desenvolvimento não contratual) © Richez_Associés

Estado
Região de Île-de-France
Departamento de Yvelines
SNCF Réseau
Île-de-France Mobilités

Trabalho em andamento

Notícias

Publicado em

Foque no muro de contenção na rue Adrienne Bolland

Plano

Números-Chave

17 000

Passageiros diários esperados

10 km

entre Saint-Germain-en-Laye e Achères

3

Municípios cruzados

4 estações

Criação

7 dias por semana

Um bonde a cada 10 minutos durante o horário de pico

17 min

tempo de viagem entre Saint-Germain-en-Laye e Achères

100 %

Estações acessíveis

Calendário

Financiamento e atores
  1. 2013 - 2014
    Estudos de viabilidade e a investigação pública inicial
  2. 2014 - 2018
    Os estudos da variante da rota por Poissy e a investigação pública adicional, seguidos pela declaração de utilidade pública
  3. 2019 - 2024
    Estudos preliminares de projeto, estudos de projetos e aquisições de terras
  4. Hoje
    2021 - 2024
    O uso indevido das redes de concessões
  5. Novembro de 2024
    Autorização ambiental após a investigação ambiental pública
  6. Hoje
    2024 - 2025
    Trabalho preparatório
  7. 2025 - 2027
    Obras de infraestrutura para a extensão do bonde T13 entre Saint-Germain-en-Laye e Achères
  8. 2028
    Testes e testes antes da comissionamento