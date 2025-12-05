ExtensãoSaint-Germain > Achères

Com a extensão do bonde T13 de Saint-Germain-en-Laye (Lisière Pereire) até Achères, via Poissy, você poderá se deslocar fácil e rapidamente do norte para o sul das Yvelines e fazer novas conexões com a rede de transporte existente.
Plano
Números-Chave
17 000
Passageiros diários esperados
10 km
entre Saint-Germain-en-Laye e Achères
3
Municípios cruzados
4 estações
Criação
7 dias por semana
Um bonde a cada 10 minutos durante o horário de pico
17 min
tempo de viagem entre Saint-Germain-en-Laye e Achères
100 %
Estações acessíveis
Calendário
- 2013 - 2014Estudos de viabilidade e a investigação pública inicial
- 2014 - 2018Os estudos da variante da rota por Poissy e a investigação pública adicional, seguidos pela declaração de utilidade pública
- 2019 - 2024Estudos preliminares de projeto, estudos de projetos e aquisições de terras
- Hoje2021 - 2024O uso indevido das redes de concessões
- Novembro de 2024Autorização ambiental após a investigação ambiental pública
- Hoje2024 - 2025Trabalho preparatório
- 2025 - 2027Obras de infraestrutura para a extensão do bonde T13 entre Saint-Germain-en-Laye e Achères
- 2028Testes e testes antes da comissionamento