Financiamento e os atores
Os atores
Infraestrutura
As obras de infraestrutura (€362,7 milhões, valor de 2013) são financiadas pelo Estado em 21%, pela Região da Île-de-France por 49% e pelo departamento de Yvelines por 30%
Material rodante
O material rodante (ou seja, os ônibus) será 100% financiado pela Île-de-France Mobilités.
A fazenda
A operação (ou seja, manutenção de ônibus e estações, recursos humanos e videovigilância, etc.) será financiada 100% pela Île-de-France Mobilités.
Os financiadores
Comprometido em melhorar as viagens diárias e a transição para um transporte mais sustentável, o Estado está cofinanciando o projeto por meio do componente de mobilidade 2023-2027 do Contrato do Plano Estado-Região 2021-2027 (CPER) e está participando ativamente de seu monitoramento por meio da prefeitura de Yvelines.
Como principal financiador do transporte público na região da Île-de-France, a região está investindo massivamente para modernizar e expandir a rede. Junto com a Île-de-France Mobilités, atua para melhorar de forma sustentável as condições de transporte dos residentes de Île-de-France e atender às necessidades de todos os usuários.
O Departamento de Yvelines está cofinanciando o projeto do bonde T13 por meio do contrato especial Region-Departamento. Como proprietário e gestor de estradas, ele tem adotado uma política proativa há muitos anos para ajudar a desenvolver o transporte público. Em particular, contribui para o financiamento de muitos projetos de transporte público em faixas dedicadas.
Gestão de projetos
Como autoridade organizadora de transporte, a Ile-de-France Mobilités está co-gerenciando o projeto para estender o bonde T13 até Achères junto com a SNCF Réseau. Coordenando os proprietários do projeto em toda a rota, é responsável pela construção do trecho urbano entre o ramal Grande Ceinture ao sul de Poissy e a estação RER Achères-Ville.
A SNCF Réseau é a autoridade contratante para as operações de investimento na Grande Céinture, que faz parte da rede ferroviária nacional (entre Lisière Pereire em Saint-Germain-en-Laye e Poissy). Nesse bilhete, é responsável pelas estruturas de engenharia a serem realizadas na seção urbana, na interface com a rede ferroviária nacional (muro de contenção na rue Adrienne Bolland, cruzamento do grupo de trilhos V). A SNCF Réseau é a empresa de referência para a gestão, manutenção e modernização da rede ferroviária.
Os parceiros
A comunidade urbana Grand Paris Seine et Oise é um parceiro totalmente envolvido no projeto, mobilizado ao longo dos estudos e trabalhos. Também é a autoridade contratante para as obras concessionárias para a realocação das redes de esgoto. Seu compromisso possibilita garantir uma coordenação estreita em nível local e garantir uma integração harmoniosa da operação na dinâmica territorial.