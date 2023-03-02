Financiamento e os atores

Os financiadores

Comprometido em melhorar as viagens diárias e a transição para um transporte mais sustentável, o Estado está cofinanciando o projeto por meio do componente de mobilidade 2023-2027 do Contrato do Plano Estado-Região 2021-2027 (CPER) e está participando ativamente de seu monitoramento por meio da prefeitura de Yvelines.

Como principal financiador do transporte público na região da Île-de-France, a região está investindo massivamente para modernizar e expandir a rede. Junto com a Île-de-France Mobilités, atua para melhorar de forma sustentável as condições de transporte dos residentes de Île-de-France e atender às necessidades de todos os usuários.