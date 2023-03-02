Até 2028, você levará apenas 38 minutos para chegar a Achères vindo de Saint-Cyr-l'École graças ao bonde T13. O trecho de Saint-Germain-en-Laye a Achères estenderá a linha de Saint-Cyr-l'École até Saint-Germain-en-Laye, que está em operação desde 6 de julho de 2022.

Ao cruzar as Yvelines de norte a sul e conectar as principais áreas de moradia e emprego do Departamento, o bonde T13 oferecerá uma verdadeira alternativa ao carro. Isso vai mudar radicalmente sua vida diária e a forma como você se locopõe.

Não há mais necessidade de transitar por La Défense para viajar de transporte público no Departamento.

Você terá acesso mais fácil às diversas conexões com a rede de transporte público da Île-de-France.

A extensão do bonde T13 de Saint-Germain-en-Laye até Achères também transforma seu ambiente de moradia.