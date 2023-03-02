Bonde

ExtensãoSaint-Germain > Achères

O projeto

Île-de-France Mobilités, uma força motriz da região, está desenhando a nova face das Yvelines. Amanhã, graças à extensão do bonde T13 de Saint-Germain-en-Laye até Achères, via Poissy, você poderá se deslocar fácil e rapidamente do norte para o sul do Departamento e fazer novas conexões com a rede de transporte existente.

Um projeto que revoluciona suas viagens

Até 2028, você levará apenas 38 minutos para chegar a Achères vindo de Saint-Cyr-l'École graças ao bonde T13. O trecho de Saint-Germain-en-Laye a Achères estenderá a linha de Saint-Cyr-l'École até Saint-Germain-en-Laye, que está em operação desde 6 de julho de 2022.

Ao cruzar as Yvelines de norte a sul e conectar as principais áreas de moradia e emprego do Departamento, o bonde T13 oferecerá uma verdadeira alternativa ao carro. Isso vai mudar radicalmente sua vida diária e a forma como você se locopõe.

  • Não há mais necessidade de transitar por La Défense para viajar de transporte público no Departamento.
  • Você terá acesso mais fácil às diversas conexões com a rede de transporte público da Île-de-France.

A extensão do bonde T13 de Saint-Germain-en-Laye até Achères também transforma seu ambiente de moradia.

  • Ao longo do trajeto, você aproveitará novos empreendimentos que vão embelezar sua cidade.
  • O trânsito rodoviário será amenizado.
  • A pé ou de bicicleta, você também pode viajar em paz. De fato, a extensão do bonde T13 em seu rastro promove outros tráfegos suaves. A pé ou de bicicleta, você se beneficiará de novos caminhos criados ao redor da rota e conectados a rotas existentes ou planejadas. O estacionamento para bicicletas será criado nas proximidades imediatas de todas as estações.

Economizando tempo para o seu trajeto diário

Com a extensão do bonde T13, suas viagens dentro das Yvelines serão mais rápidas e confiáveis.

  • Você economizará tempo ao reduzir seus tempos de viagem.
  • A frequência de passagem será alta, em todas as direções do tráfego: um bonde a cada 10 minutos durante o horário de pico nos dias úteis e a cada 20 minutos fora do horário de pico.
  • A extensão do bonde T13 até Achères terá uma ampla faixa para atender às suas necessidades diárias: das 6h à meia-noite, todos os dias.
  • Você vai controlar seu tempo de viagem.
Os benefícios da extensão

Acesso fácil a outras linhas de transporte

A extensão do bonde T13 proporcionará acesso fácil e rápido às linhas de transporte existentes, graças a várias conexões:

  • Com a RER A em Poissy e Achères.
  • Com o RER E em Poissy em 2027. A Linha E está sendo estendida de Paris até Mantes-la-Jolie.
  • Com a linha L do Transilien em Achères e J em Poissy.

As linhas de ônibus serão reorganizadas de acordo com a rota e os horários do bonde T13 assim que ele for colocado em serviço.

Em Saint-Germain-en-Laye, Poissy e Achères: um ativo para a região

Ao longo de seu trajeto, o bonde irá redesenhar seu ambiente imediato e o seu.

  • O ambiente e a qualidade de vida serão melhorados. A conclusão da extensão do bonde T13 é acompanhada por novos desenvolvimentos urbanos e paisagísticos.
  • Melhor servidos pelo transporte público, os centros de negócios do departamento se tornarão mais atraentes, o que incentivará a criação de empresas e a criação de empregos.
Um ambiente preservado

Tudo é feito para evitar, reduzir e, se necessário, compensar os impactos da extensão do bonde T13 no seu meio ambiente diário. Na pauta, plantio de árvores, desenvolvimento de áreas verdes e ilhas verdes na cidade e intensa compensação ambiental.

O centro de manutenção urbana em Poissy

O centro de manutenção urbana para a extensão do bonde T13 será construído em Poissy. Será dedicado à manutenção e manutenção de toda a infraestrutura do tipo bonde, ou seja, os trilhos e equipamentos localizados ao longo do trajeto em ambiente urbano.

O local de manutenção e armazenamento Versailles-Matelots é responsável pela conservação, manutenção e armazenamento dos trens ao final do serviço. Será redimensionado para garantir a operação em todos os trens de bonde T13, usados na fase atual e na futura extensão.

