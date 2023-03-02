Um projeto que revoluciona suas viagens
Até 2028, você levará apenas 38 minutos para chegar a Achères vindo de Saint-Cyr-l'École graças ao bonde T13. O trecho de Saint-Germain-en-Laye a Achères estenderá a linha de Saint-Cyr-l'École até Saint-Germain-en-Laye, que está em operação desde 6 de julho de 2022.
Ao cruzar as Yvelines de norte a sul e conectar as principais áreas de moradia e emprego do Departamento, o bonde T13 oferecerá uma verdadeira alternativa ao carro. Isso vai mudar radicalmente sua vida diária e a forma como você se locopõe.
- Não há mais necessidade de transitar por La Défense para viajar de transporte público no Departamento.
- Você terá acesso mais fácil às diversas conexões com a rede de transporte público da Île-de-France.
A extensão do bonde T13 de Saint-Germain-en-Laye até Achères também transforma seu ambiente de moradia.
- Ao longo do trajeto, você aproveitará novos empreendimentos que vão embelezar sua cidade.
- O trânsito rodoviário será amenizado.
- A pé ou de bicicleta, você também pode viajar em paz. De fato, a extensão do bonde T13 em seu rastro promove outros tráfegos suaves. A pé ou de bicicleta, você se beneficiará de novos caminhos criados ao redor da rota e conectados a rotas existentes ou planejadas. O estacionamento para bicicletas será criado nas proximidades imediatas de todas as estações.