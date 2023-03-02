Bonde

ExtensãoSaint-Germain > Achères

Diálogos

Foto de uma reunião pública durante a fase de construção

Para realizar o projeto, diferentes fases de diálogo foram realizadas desde 2013. O projeto foi, portanto, construído em consulta com moradores locais, cidades e diversos atores locais.

Embora as fases obrigatórias de diálogo tenham terminado, a Île-de-France Mobilités e a SNCF Réseau continuam a se reunir com moradores locais para apresentar o projeto, o trabalho e seus impactos. Essas reuniões podem ser reuniões públicas, participação em eventos, mas também a permanência do agente local, Romain.

Estágios anteriores

A investigação ambiental pública de 2024

A declaração de utilidade pública do projeto de 2018

A declaração inicial de utilidade pública de 2014

