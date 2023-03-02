ExtensãoSaint-Germain > Achères
Suas perguntas
Você tem alguma dúvida sobre o projeto? A resposta pode já estar neste FAQ. Se não, entre em contato com a equipe do projeto!
- Por que você escolheu um trem-bonde?
- Para que será usado o centro de manutenção urbana em Poissy?
- O local de manutenção e armazenamento de Versailles será usado como parte da extensão do Bonde T13?
- Quem está realizando o projeto? Quem ficará responsável por operar a extensão do bonde T13?
- Haverá trens suficientes para operar todo o bonde T13 (incluindo a extensão até Achères)?
- Com que frequência a extensão do bonde T13 estará em funcionamento?
- Por que o trajeto da extensão do bonde T13 não segue apenas os trilhos da Grande Ceinture?
- Como a extensão do bonde T13 cruzará o campo de golfe Saint-Germain-en-Laye?
- Como foi definida a localização das estações?
- Como será desenvolvida a Place de l'Europe?
- As estações serão seguras e acessíveis a todos?
- Será possível viajar diretamente do RER de Achères-Ville para o RER de Saint-Germain-en-Laye?
- Os nomes das estações são definitivos?
- Por que não há uma estação planejada no Technoparc?
- Quais são os impactos da extensão do Bonde T13 nos espaços verdes em áreas urbanas?
- A extensão do bonde T13 vai invadir propriedades privadas? Haverá expropriações?
- A extensão do bonde T13 vai gerar ruído ou vibrações?
- O bonde é um meio de transporte bom para o meio ambiente?
- Qual será o impacto do futuro canteiro de obras no meio ambiente?
- Por que algumas estradas foram pavimentadas na floresta?
- Que trabalho foi feito nas pontes na floresta para atravessar a antiga Grande Ceinture?
- Por que substituir o viaduto na floresta?
- Onde estarão localizadas as duas estações próximas às estações do RER?
- Por que remover as pontes ferroviárias em Poissy? E o que você faz com os materiais?
- Como se manter informado sobre o projeto?
- Qual é o cronograma do projeto?
- Tenho um problema com o trabalho que está sendo realizado perto da minha casa, com quem devo contatar?
- O que você está fazendo para limitar o impacto do ruído do trabalho?
- Como você consegue garantir o trabalho?
- Serão organizadas visitas de campo?
- Haverá outras aquisições/expropriações de terras?
- Quais conexões a extensão do bonde T13 com as outras linhas de transporte proporciona?
- O que acontecerá com as linhas de ônibus existentes?
- Haverá menos vagas de estacionamento, especialmente em Poissy, com a inauguração da extensão do bonde 13?
- Como os modos de transporte suave (bicicletas e caminhada) serão integrados ao projeto?