Por que você escolheu um trem-bonde?

A extensão do bonde T13 de Saint-Germain-en-Laye até Achères deve poder operar tanto como bonde na cidade quanto como trem nos trilhos da Grande Céinture, a rede ferroviária nacional. A escolha do bonde-trem combina assim as vantagens de ambos os meios de transporte:

A velocidade e o equipamento de segurança do trem;

e o do trem; A qualidade da integração do bonde às áreas urbanas, com uma faixa de tráfego dedicada e prioridade nos semáforos.

Os trechos de transição elétrica permitem que a extensão do bonde T13 mude do modo trem para o modo bonde, e vice-versa, sem interromper seu trajeto. Existem muitas diferenças entre a circulação de um trem e a de um bonde:

Mudança do modo de condução : visual no modo bonde, nos sinais de espaçamento no modo trem;

: visual no modo bonde, nos sinais de espaçamento no modo trem; A mudança de direção do tráfego : à direita na rede urbana de bondes, à esquerda nos trilhos da Grande Ceinture;

: à direita na rede urbana de bondes, à esquerda nos trilhos da Grande Ceinture; A mudança de fornecimento de energia : 750 V em áreas urbanas, 25.000 V na rede ferroviária nacional.

A zona de transição consiste em uma zona não eletrificada, conhecida como zona "neutra", que o bonde-trem atravessa em seu trajeto. Essa travessia não é sentida pelos passageiros. Saiba mais sobre a transição da Grande Ceinture para o bonde na entrada de Poissy e a conexão com a Grande Ceinture na saída de Poissy.