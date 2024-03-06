Por que o trajeto da extensão do bonde T13 não segue apenas os trilhos da Grande Ceinture?

O trajeto da extensão do bonde T13 entre Saint-Germain-en-Laye e Achères, inicialmente planejado, utilizava os trilhos da Grande Ceinture até a entrada de Achères. Após a investigação pública de 2014, foi modificada para passar pelo centro de Poissy e oferecer uma conexão com a linha RER estendida na estação RER de Poissy. Na verdade, a rota da extensão do bonde T13 usará ambos:

Os trilhos da Grande Ceinture (Rede Ferroviária Nacional)

(Rede Ferroviária Nacional) Faixas dedicadas apenas a bondes em áreas urbanas

Além disso, o trecho da Grande Ceinture relacionado à passagem da extensão do Bonde T13 será fechado para a circulação de outros trens para acomodar apenas o futuro Bonde T13. Isso tornará possível usar trilhos existentes, em vez de ter que reconstruí-los junto com trilhos já existentes.