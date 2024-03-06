As estações serão seguras e acessíveis a todos?

As estações e bondes do bonde serão acessíveis a qualquer pessoa com deficiência.

A segurança também será garantida graças a câmeras de videoproteção instaladas em cada estação para cobrir os abrigos de passageiros e todas as plataformas. Um sistema de videovigilância também auxiliará as equipes da linha em suas missões de segurança e proteção. Por fim, os diversos empreendimentos são projetados para promover a segurança dos usuários urbanos mais vulneráveis , como ciclistas ou pedestres.