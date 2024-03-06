Para que será usado o centro de manutenção urbana em Poissy?

Um centro de manutenção urbana (CdMU) será criado em Poissy, no distrito de Saint-Sébastien, quando a extensão do bonde T13 for concluída. O CdMU será utilizado para a manutenção da infraestrutura do tipo bonde, ou seja, os trilhos e equipamentos localizados ao longo da rota em ambiente urbano. Sua localização próxima à linha do bonde garantirá intervenções rápidas em caso de pane. Saiba mais sobre o Centro de Manutenção Urbana.