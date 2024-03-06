ExtensãoSaint-Germain > Achères
Qual será o impacto do futuro canteiro de obras no meio ambiente?
Para ir além na lógica ambiental, os proprietários do projeto de extensão do bonde T13 estão demonstrando uma abordagem ambiental ambiciosa e proativa. O objetivo é integrar a consideração dos impactos do projeto em seu meio ambiente em todos os níveis, desde as reflexões iniciais até a operação da linha até as fases de trabalho.
Vários compromissos já foram feitos. No que diz respeito ao local, ele será realizado de acordo com uma abordagem eco-responsável , já que as empresas responsáveis terão que cumprir várias obrigações para realizar um projeto com o menor impacto possível ao meio ambiente. Assim, o incômodo deve ser reduzido e os riscos limitados. Por exemplo, padrões de ruído e vibração terão que ser respeitados, árvores próximas terão que ser protegidas, assim como água e solo.