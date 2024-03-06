O local de manutenção e armazenamento de Versailles será usado como parte da extensão do Bonde T13?

O local de manutenção e armazenamento Versailles-Matelots é utilizado como parte da manutenção do bonde T13 existente entre Saint-Cyr e Saint-Germain-en-Laye. Será redimensionada para acomodar todos os trens T13, usados na fase atual e na futura extensão. Três faixas adicionais de armazenamento e uma faixa coberta de manutenção serão construídas. Como o direito de passagem já está reservado, esse trabalho não envolve modificação de edifícios ou paisagismo do local.