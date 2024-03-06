ExtensãoSaint-Germain > Achères
Como foi definida a localização das estações?
As estações da extensão do bonde T13 entre Saint-Germain-en-Laye e Achères estão posicionadas de forma que:
- Atender o maior número possível de usuários. Por isso, eles são posicionados em locais estratégicos, ou seja, próximos a encruzilhadas, áreas residenciais, centros de atividade, lojas e treinamentos, áreas de lazer, pontos turísticos, etc.;
- Ofereça conexões para linhas de transmissão existentes e futuras. A extensão do bonde T13 será, assim , interconectada com o Transilien L, o RER A, o RER E estendido até Mantes-la-Jolie em 2024 e as linhas de ônibus locais.
A escolha das localizações das estações também leva em conta o espaço disponível para inserir acessos e plataformas.