Como foi definida a localização das estações?

As estações da extensão do bonde T13 entre Saint-Germain-en-Laye e Achères estão posicionadas de forma que:

Atender o maior número possível de usuários . Por isso, eles são posicionados em locais estratégicos , ou seja, próximos a encruzilhadas, áreas residenciais, centros de atividade, lojas e treinamentos, áreas de lazer, pontos turísticos, etc.;

Ofereça conexões para linhas de transmissão existentes e futuras. A extensão do bonde T13 será, assim , interconectada com o Transilien L, o RER A, o RER E estendido até Mantes-la-Jolie em 2024 e as linhas de ônibus locais.

A escolha das localizações das estações também leva em conta o espaço disponível para inserir acessos e plataformas.