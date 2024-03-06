Qual é o cronograma do projeto?

Para realizar o projeto de extensão do Bonde T13, várias fases de estudos já foram realizadas.

Entre 2013 e 2014, foram realizados estudos de viabilidade e uma investigação pública inicial para avaliar a adequação do projeto.

para avaliar a adequação do projeto. De 2014 a 2018, foram realizados estudos sobre a rota alternativa por Poissy, uma investigação pública adicional e uma declaração de utilidade pública .

por Poissy, uma . O projeto preliminar e os estudos do projeto , assim como as aquisições de terras , ocorrem desde 2019 e estão sendo concluídos.

, assim como , ocorrem desde 2019 e estão sendo concluídos. Desde 2021 até 2026, trabalhos de concessão visam desviar as redes existentes estão em andamento.

visam desviar as redes existentes estão em andamento. A partir de 2024, começarão os trabalhos preparatórios , seguidos por trabalhos de infraestrutura a partir de 2025. O objetivo? Para realizar testes, testes e comissionamento em 2028.