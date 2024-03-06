A extensão do bonde T13 vai invadir propriedades privadas? Haverá expropriações?

A extensão do bonde T13 de Saint-Germain-en-Laye até Achères é principalmente em áreas urbanas públicas, florestais e em faixas de domínio da Grande Ceinture. No entanto, as aquisições ainda serão necessárias:

Nas áreas florestais localizadas ao sul e ao norte de Poissy, assim como entre o feuillu de Chêne e a estação RER Achères-Ville em Achères;

Na área do antigo terreno industrial e ferroviário no nível da zona mista de desenvolvimento Rouget de Lisle em Poissy;

No setor urbano de Poissy, onde 3 casas no boulevard Gambetta, 11 casas do proprietário CDC Habitat na rua Adrienne Bolland e vários terrenos com vagas de estacionamento e jardins terão que ser adquiridos.

Um levantamento de parcelas, realizado com base nos estudos preliminares de projeto, possibilita determinar com precisão os direitos de passagem a serem adquiridos, identificar seus proprietários ou beneficiários e estimar seus custos. Ocorreu de 21 de maio a 11 de junho de 2021 para os trechos de bonde localizados em Poissy e Saint-Germain-en-Laye (ao sul de Poissy) e continua para os localizados em Saint-Germain-en-Laye (ao norte de Poissy) e Achères.