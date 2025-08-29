Por que remover as pontes ferroviárias em Poissy? E o que você faz com os materiais?

Duas pontes ferroviárias foram removidas em Poissy: a que passava sobre a Avenue Fernand Lefebvre e a outra sobre a Avenue de Versailles.

De fato, a antiga Grande Ceinture Ferroviaire não pode mais ser usada em Poissy , pois será utilizada em ambos os lados pela extensão do bonde T13. Assim, as pontes ferroviárias que a sustentavam foram removidas, com os seguintes objetivos:

- Abrir a perspectiva sobre ambas as vias

- Liberar espaço para certos empreendimentos (um pequeno estacionamento destinado à manutenção do bonde na floresta para a ponte ferroviária na Avenida Lefebvre)

- Economizar na manutenção de estruturas que se tornaram obsoletas

É uma solução que é ao mesmo tempo mais econômica e mais harmoniosa para o ambiente urbano.

Quanto aos materiais, e para preservar a memória histórica da entrada da cidade, as pedras da ponte foram recuperadas e reutilizadas para formar as cercas das áreas reurbanizadas. As peças metálicas vão para um centro de tratamento e depois para um centro especializado de reciclagem de sucata.