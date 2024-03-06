Haverá menos vagas de estacionamento, especialmente em Poissy, com a inauguração da extensão do bonde 13?

Os impactos do projeto de extensão do bonde T13 sobre o estacionamento privado, em conexão com residências ou atividades comerciais, serão compensados pela criação de novos espaços ou por compensação no caso de remoção de espaços sem possibilidade de restituição satisfatória.

No entanto, a devolução dos vagas de estacionamento públicos afetadas pelo projeto não é obrigatória. No entanto, sua remoção sem compensação pode causar grandes incômodos para moradores locais, moradores, trabalhadores e lojistas. Soluções alternativas estão, portanto, sendo buscadas, em estreita consulta com as cidades e comunidades envolvidas.