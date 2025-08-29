ExtensãoSaint-Germain > Achères
Tenho um problema com o trabalho que está sendo realizado perto da minha casa, com quem devo contatar?
Publicado em
Se você encontrar algum problema ou tiver comentários relacionados ao trabalho realizado localmente, pode contatar Romain, o agente local do projeto implantado pela Île-de-France Mobilités, que poderá ouvi-lo e saber com as equipes no local para ajudá-lo.
Você encontrará no link seguinte seu contato, bem como todos os meios à sua disposição para informá-lo sobre trabalhos atuais e futuros: https://www.iledefrance-mobilites.fr/le-reseau/projets/tram-t13-prolongement/t13-voscontacts