Tenho um problema com o trabalho que está sendo realizado perto da minha casa, com quem devo contatar?

Se você encontrar algum problema ou tiver comentários relacionados ao trabalho realizado localmente, pode contatar Romain, o agente local do projeto implantado pela Île-de-France Mobilités, que poderá ouvi-lo e saber com as equipes no local para ajudá-lo.

Você encontrará no link seguinte seu contato, bem como todos os meios à sua disposição para informá-lo sobre trabalhos atuais e futuros: https://www.iledefrance-mobilites.fr/le-reseau/projets/tram-t13-prolongement/t13-voscontacts