Como se manter informado sobre o projeto?

O site dedicado à extensão do Bonde T13 fornece informações detalhadas sobre o projeto e disponibiliza documentos relacionados ao projeto: arquivos de consultas públicas, atas de consultas, resumo de estudos, etc.

Outros materiais informativos (cartas, panfletos, etc.) serão distribuídos durante as etapas principais do projeto, especialmente durante o canteiro de obras.

O público também foi informado e convidado a expressar suas opiniões sobre o projeto de extensão do bonde T13 de Saint-Germain-en-Laye até Achères durante as consultas e inquéritos públicos realizados entre 2013 e 2018.