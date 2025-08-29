Como você consegue garantir o trabalho?

Cada abertura no solo ou operação no campo é protegida por barreiras para cercar, sinalizando a presença da obra e, assim, segurandor. Se necessário, se as operações ocorrerem em frente à saída da garagem ou à entrada de uma casa, pontes leves ou pesadas são instaladas. Semáforos temporários também podem ser instalados e os agentes de trânsito às vezes são enviados para melhorar o fluxo de carros ao redor do canteiro de obras.

Os trabalhadores são visíveis por meio de coletes refletivos e são protegidos por seus equipamentos de proteção individual , como capacetes, óculos ou luvas, quando necessário.