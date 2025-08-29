Será possível viajar diretamente do RER de Achères-Ville para o RER de Saint-Germain-en-Laye?

Não, a viagem entre o RER de Achères-Ville e o RER de Saint-Germain-en-Laye não será direta. Para ir de uma dessas duas estações para a outra, você terá que fazer uma troca em Lisière-Pereire. Assim como outros meios de transporte existentes, como o metrô 13 ou a maioria dos trens RER como a linha A, a extensão do bonde T13 envolve a criação de uma bifurcação.

Em outras palavras, a partir de Saint-Cyr, haverá dois terminais: Saint-Germain-en-Laye RER e Achères-Ville RER com uma bifurcação após a parada Lisière Pereire.

Com isso em mente, se você estiver na RER de Achères-Ville e quiser ir para a RER de Saint-Germain-en-Laye, terá que pegar um bonde em direção a Saint-Cyr, parar em Lisière-Pereire e depois pegar um bonde para a RER de St-Germain-en-Laye.

Durante o horário de pico, os bondes passam a cada 10 minutos.

Para saber tudo sobre o percurso do projeto, você pode consultar a aba dedicada no site: https://www.iledefrance-mobilites.fr/le-reseau/projets/tram-t13-prolongement/parcourir-le-trace