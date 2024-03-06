O que acontecerá com as linhas de ônibus existentes?

Como parte da comissionamento da extensão do bonde T13, a atual rede de ônibus será reorganizada para:

Otimizar o serviço de ônibus ;

; Promover o alimentador para o bonde e outros meios de transporte;

e outros meios de transporte; Limitar a duplicação na mesma rota;

na mesma rota; Reduzir os tempos de viagem ;

; Facilitar a correspondência ;

; Para melhorar o serviço oferecido aos usuários;

oferecido aos usuários; Tornar o transporte público consistente em nível territorial.

Essa reorganização é objeto de reflexão profunda, especialmente em conexão com o projeto de reurbanização da estação Poissy. Será efetiva quando a extensão da extensão do bonde T13 entre Saint-Germain-en-Laye e Achères for comissionada.