O que acontecerá com as linhas de ônibus existentes?

Como parte da comissionamento da extensão do bonde T13, a atual rede de ônibus será reorganizada para:

  • Otimizar o serviço de ônibus ;
  • Promover o alimentador para o bonde e outros meios de transporte;
  • Limitar a duplicação na mesma rota;
  • Reduzir os tempos de viagem ;
  • Facilitar a correspondência ;
  • Para melhorar o serviço oferecido aos usuários;
  • Tornar o transporte público consistente em nível territorial.

Essa reorganização é objeto de reflexão profunda, especialmente em conexão com o projeto de reurbanização da estação Poissy. Será efetiva quando a extensão da extensão do bonde T13 entre Saint-Germain-en-Laye e Achères for comissionada.