ExtensãoSaint-Germain > Achères
O que acontecerá com as linhas de ônibus existentes?
Como parte da comissionamento da extensão do bonde T13, a atual rede de ônibus será reorganizada para:
- Otimizar o serviço de ônibus ;
- Promover o alimentador para o bonde e outros meios de transporte;
- Limitar a duplicação na mesma rota;
- Reduzir os tempos de viagem ;
- Facilitar a correspondência ;
- Para melhorar o serviço oferecido aos usuários;
- Tornar o transporte público consistente em nível territorial.
Essa reorganização é objeto de reflexão profunda, especialmente em conexão com o projeto de reurbanização da estação Poissy. Será efetiva quando a extensão da extensão do bonde T13 entre Saint-Germain-en-Laye e Achères for comissionada.