Que trabalho foi feito nas pontes na floresta para atravessar a antiga Grande Ceinture?

A obra diz respeito a duas pontes na floresta de Saint-Germain-en-Laye: primeiro, a Mare aux Bœufs, depois a Volières. Envolve a remoção da infraestrutura já envelhecida e sua substituição por novas. Além de permitir que pedestres, ciclistas e golfistas atravessem os trilhos ferroviários, as novas estruturas incluirão passagens para grandes animais selvagens.

As duas pontes nunca serão fechadas ao mesmo tempo, permitindo que você sempre possa cruzar em um lugar ou outro. As operações na ponte Mare aux Bœufs ocorrerão até janeiro de 2026, quando será a vez da ponte Aviaries, a partir de fevereiro de 2026.