Quais são os impactos da extensão do Bonde T13 nos espaços verdes em áreas urbanas?

A inserção da extensão do Bonde T13 respeitará o cenário paisagístico e a biodiversidade dos setores atravessados, inclusive em áreas urbanas:

Os espaços verdes impactados pelo projeto serão revegetados o máximo possível;

o máximo possível; A plataforma do bonde será plantada sempre que possível;

sempre que possível; Ilhas plantadas e vegetadas serão criadas em alguns locais;

serão criadas em alguns locais; As árvores serão replantadas para preservar o máximo possível do patrimônio arbóreo.