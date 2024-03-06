ExtensãoSaint-Germain > Achères
Quais são os impactos da extensão do Bonde T13 nos espaços verdes em áreas urbanas?
Atualizado em
A inserção da extensão do Bonde T13 respeitará o cenário paisagístico e a biodiversidade dos setores atravessados, inclusive em áreas urbanas:
- Os espaços verdes impactados pelo projeto serão revegetados o máximo possível;
- A plataforma do bonde será plantada sempre que possível;
- Ilhas plantadas e vegetadas serão criadas em alguns locais;
- As árvores serão replantadas para preservar o máximo possível do patrimônio arbóreo.