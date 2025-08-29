Por que não há uma estação planejada no Technoparc?

O projeto do Bonde T13 incluirá as seguintes 4 estações: Poissy Gambetta, Poissy RER, Poissy ZAC e Achères-Ville RER (os nomes das estações são provisórios). Nenhuma estação está planejada ao redor do Technoparc e do distrito Chêne Feuillu, em Achères, por vários motivos:

- Restrições ambientais : A área é classificada como uma "floresta de proteção", limitando a intervenção humana. Essa classificação, estabelecida após a declaração pública do projeto T13 Fase 2, leva em conta a configuração atual do bonde.

- Uma infraestrutura ferroviária inadequada : A rota está planejada como via única nos arredores do distrito de Chêne Feuillu; uma parada exigiria via dupla, levando a mais desmatamento.

- A necessidade de desenvolver acessos : A adição dessa parada exigiria a construção de rampas de acesso, elevadores e escadas rolantes com grande área devido à diferença significativa de altura entre a Route des Loges e a estação. Além disso, vagas de estacionamento e acesso para ônibus deveriam ter sido criados, aumentando o impacto sobre a floresta protegida.

- Consequências nas operações : A modificação do plano de via impactaria os horários, prolongando o estacionamento nas paradas ou reduzindo a frequência durante os horários de pico.

Duas alternativas estão sendo consideradas : a reestruturação da rede de ônibus será realizada 2 anos antes do início do serviço, em consulta com as cidades, a fim de proporcionar um serviço de ônibus melhor aos moradores que não são atendidos pelo bonde. Instalações para ciclismo também puderam ser realizadas, sob responsabilidade das autoridades locais com o apoio da Île-de-France Mobilités.