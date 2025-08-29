Onde estarão localizadas as duas estações próximas às estações do RER?

O bonde será interligado às estações RER e Transilien em duas estações: Poissy-RER e Achères-Ville RER.

A estação Poissy RER ficará localizada no Boulevard Gambetta, entre o Carrefour de l'Europe e o cruzamento com o Boulevard de la Paix. A distância a pé entre a futura estação de bonde e a estação RER será de cerca de 200 metros, ou 3 minutos a pé.

A distância da estação e do RER será bastante semelhante à que existe em Saint-Germain-en-Laye, com exceção de que o trajeto será na rua e não com passagem subterrânea.

Quanto à estação RER Achères-Ville, as plataformas do bonde ficarão a cerca de 100 metros a pé da estação RER, ao longo da Avenue de Conflans e do outro lado da Rue Camille Jenatzy, que terá que ser atravessada.