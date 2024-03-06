Quais conexões a extensão do bonde T13 com as outras linhas de transporte proporciona?

O trajeto da extensão do bonde T13 entre Saint-Germain-en-Laye e Achères foi projetado para otimizar a rede de transporte público nas Yvelines e facilitar o deslocamento de moradores e usuários. Conexões serão feitas com:

na estação RER de Poissy. A extensão da linha E de Paris até Mantes-la-Jolie, via Poissy, será comissionada em 2024 e substituirá a atual Transilien J; o Transilien L na estação RER de Achères-Ville.

No trecho Saint-Cyr-l'École > Saint-Germain-en-Laye, o bonde T13 também oferecerá conexões com o RER C, linha L e os Transiliens N e U.