A extensão do bonde T13 vai gerar ruído ou vibrações?

Na cidade, o bonde circula na mesma velocidade dos carros, ou até menos para antecipar certas passagens; esse é o caso, por exemplo, da área antes da curva que permite entrar na Avenue de Versailles. Nessa velocidade, o impacto acústico é limitado e não ultrapassará o dos carros que já estão circulando por lá.

A tecnologia de bonde escolhida reduz ruídos e vibrações. Além disso, quando o bonde passa a menos de 7 metros de um edifício, ele circula em uma laje especial chamada "laje flutuante", que absorve vibrações para limitar o incômodo.

Estudos acústicos e de vibração foram realizados durante o projeto e serão reproduzidos assim que o bonde estiver em serviço, permitindo que o dispositivo seja ajustado se necessário. Como bilhete, esses estudos foram realizados na fase 1 do Bonde T13 em serviço, confirmando que, com a tecnologia utilizada (a mesma da extensão), o limiar médio regulamentar de ruído – 63 decibéis apenas quando o bonde passa, correspondente ao barulho de uma lava-louças ou de uma conversa normal – não é ultrapassado.