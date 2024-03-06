Quem está realizando o projeto? Quem ficará responsável por operar a extensão do bonde T13?

Île-de-France Mobilités é o gerente de projeto da parte urbana do bonde T13 entre o sul de Poissy e Achères, além de coordenar com os outros proprietários do projeto,SNCF Réseau e até o final de 2023 para SNCF Voyageurs. Também financia o material rodante e a operação da extensão do bonde T13 entre Saint-Germain-en-Laye e Achères.

A SNCF Réseau é a autoridade contratante para o trecho ferroviário entre Lisière-Pereire e Saint-Germain-en-Laye e o sul de Poissy, bem como para as estruturas de engenharia que se conectam à rede ferroviária operadas: a cerca de blackout na Rue Adrienne Bolland em Poissy, o viaduto que cruza a linha Paris – Le Havre e a ponte ferroviária Achères-Ville RER.

Até o final de 2023, a SNCF Voyageurs foi gerente de projeto para operações relacionadas aos anexos do domínio ferroviário público, em particular a construção, manutenção e armazenamento de material rodante. No contexto da competição entre operadores de transporte público na região de Île-de-France, a gestão do projeto realizada pela SNCF Voyageurs será realizada pela Île-de-France Mobilités.

O Estado, a Região da Île-de-France e o Departamento de Yvelines estão financiando os estudos e obras para a extensão do bonde T13. Os estudos são realizados em colaboração com todas as cidades e comunidades envolvidas.