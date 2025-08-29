Por que substituir o viaduto na floresta?

A infraestrutura existente está envelhecida porque não é utilizada há muito tempo. Por razões de segurança, é necessário substituir parte da estrutura de Saut-de-Mouton, o que permitirá que o bonde cruze os trilhos da rede ferroviária nacional.

Esse viaduto exigirá uma passagem de via única para a futura extensão do Bonde T13.

Em termos concretos, apenas uma parte do viaduto foi substituída, a outra parte permanece original porque é capaz de suportar a futura extensão. Para limitar o impacto na floresta, foi feita a escolha de permanecer em uma operação de via única.

O viaduto está localizado na borda da floresta protegida, para causar o menor impacto possível no solo dessa área.