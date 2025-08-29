O que você está fazendo para limitar o impacto do ruído do trabalho?

Cientes do incômodo que o trabalho pode gerar, os proprietários dos projetos fazem o possível para reduzir o incômodo causado.

Todo esforço é feito para limitar os impactos do ruído, usando as técnicas menos ruidosas possíveis, especialmente durante intervenções noturnas. No entanto, alguns ruídos são inerrantes para a obra e nem sempre podem ser evitados. Esse é o caso, por exemplo, com alertas de backup de máquinas: são medidas de segurança para os trabalhadores que trabalham no canteiro, então não é possível removê-los completamente. No entanto, eles se certificam de usá-los apenas quando necessário.

Quando possível, o trabalho é realizado durante o dia, no entanto, e quando impacta a rede ferroviária nacional, há outras limitações, como a necessidade de interromper trens e trens RER que circulam durante o dia o máximo possível.