Como a extensão do bonde T13 cruzará o campo de golfe Saint-Germain-en-Laye?

O campo de golfe está localizado desde 1920 em 74 hectares na floresta nacional de Saint-Germain-en-Laye. Atualmente, os golfistas atravessam a faixa de domínio da Great Belt, que não está aberta ao tráfego comercial, a pé por três passagens de nível privadas : PN 10.2, PN 10.4 e PN 10.5. Os veículos de manutenção do campo de golfe (tratores, cortadores de grama) também utilizam o PN 10.5. A extensão do bonde T13 cruzará o campo de golfe Saint-Germain-en-Laye por cerca de 1.200 metros. Essa integração deve garantir que:

Preservando o acesso aos campos

Mantendo golfistas e funcionários seguros

e funcionários seguros Mantenha a velocidade de cruzeiro do Bonde 13 durante toda a travessia do campo de golfe

durante toda a travessia do campo de golfe Protegendo remos de bolas de golfe

Das três passagens de nível existentes, duas serão reformadas, a ponte Mare aux Bœufs passará a ser uma travessia mista (bonde/pedestre) e uma segunda ponte será construída próxima à Route des Volières.

Neste setor, a continuidade ecológica será preservada para permitir a passagem da vida selvagem.

Os desenvolvimentos específicos a serem implementados são objeto de consulta com a administração do campo de golfe, a direção regional interdepartamental de Alimentação, Agricultura e Silvicultura da Île-de-France (Driaaf) e o Escritório Nacional de Florestas (ONF) como parte dos estudos preliminares de projeto.