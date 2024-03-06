Como os modos de transporte suave (bicicletas e caminhada) serão integrados ao projeto?

A extensão do bonde T13 promoverá mobilidade suave graças a desenvolvimentos que incentivarão a caminhada ou o ciclismo.

Assim, uma sala segura para bicicletas será construída no RER de Achères Ville e portabicicletas serão montados. Novas rotas cicláveis também serão desenvolvidas, inclusive fora da rota do projeto, para conectar os principais pontos de interesse. Para bilhetes, no nível da Avenue de Versailles, será construída uma ciclovia. Uma passagem para pedestres e ciclistas também será criada para ligar a estação Poissy ZAC ao ZAC Rouget de Lisle.

Zonas para pedestres também serão construídas, permitindo que os usuários se desloquem em melhores condições, incluindo segurança.