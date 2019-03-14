Limpeza nas estações e nos trens, um desafio diário
No campo, a SNCF Transilien mobiliza 3.850 funcionários dia e noite, dedicados à manutenção e limpeza nas 394 estações e 700 trens pelos quais é responsável.
Em dezembro de 2018, a Île-de-France France Mobilités votou a favor de um plano de ação para a SNCF Transilien com mais 1,5 milhão de euros.
Um programa de ação reforçado em 2019
A limpeza nas estações e nos trens é uma expectativa muito legítima dos passageiros. Para melhorar ainda mais isso, a Île-de-France Mobilités votou em dezembro passado por um programa de ações complementares, proposto pela SNCF Transilien e baseado nas seguintes medidas concretas:
- Adição de banheiros nas estações: após forte demanda dos usuários da rede, especialmente nos subúrbios periféricos, o número de estações na região da Île-de-France equipadas com banheiros será aumentado para 200, ou seja, 80 estações a mais em comparação com a implantação de banheiros atualmente em andamento, que abrange 120 estações.
- Limpeza em 30 estações, mais do que apenas uma limpeza de primavera, a cada ano, 30 estações serão alvo de trabalhos substanciais de limpeza e reforma.
- Aplicação da limpeza: generalização, em todas as linhas Transilien, do dispositivo para reportar defeitos de limpeza por parte dos passageiros. Ao escanear os QR-Codes visíveis nos trens, o passageiro é redirecionado para um local que lhe permite descrever o local e o problema observado anexando uma foto.
- O "empurrão" para incentivar os passageiros a participarem da manutenção da limpeza: o sistema de exibição "nudge" será testado em vários locais para incentivar os passageiros a adotarem um comportamento cívico em termos de limpeza, por exemplo, jogando seus resíduos nos locais apropriados sinalizados.
Este plano de ação representa um investimento anual adicional de €1,5 milhão financiado pela Île-de-France Mobilités. Além dos €70 milhões, a Île-de-France Mobilités já dedica à limpeza dos trens e estações SNCF Transilien.
Limpeza, prioridade ao longo do curso
Seja em estações, durante viagens ou em centros de manutenção, a limpeza é prioridade porque é um forte indicador de satisfação para os 3,2 milhões de passageiros diários na rede Transilien.
Limpeza na estação
Todos os dias, 350 pessoas são mobilizadas para limpar as 394 estações SNCF Transilien, o que representa 450.000 horas por ano para uma área de 1,2 milhão de m².
Por exemplo, 10.500 sacos de lixo são coletados ao longo do dia (36 ingressos, o equivalente ao peso de 5 elefantes) e mais de 11.000 assentos são limpos. No terreno, todos os dias, os agentes coletam 2,5 toneladas de resíduos deixados pelos usuários (o peso de 700 sacos de lixo). 11 milhões de bitucas de cigarro são coletadas todos os anos nas estações de trem.
Em grandes estações, a limpeza é feita o dia todo, com equipes que intervêm em até 15 minutos para recolher café derramado ou resíduos jogados no chão. Além disso, para o conforto dos clientes, 200 estações na região da Île-de-France serão equipadas com banheiros até 2020. Assim, todas as estações com mais de 5.000 passageiros por dia serão equipadas.
Limpeza no curso
Para manter um nível aceitável de limpeza para a viagem, as equipes também realizam operações de limpeza na rota, ou seja, quando os trens estão em funcionamento, entre o horário de pico da manhã e da noite. Esse sistema é adicional aos QR-Codes que serão generalizados nos trens em 2019.
Limpeza após a viagem
Para o conforto dos passageiros, todos os trens são limpos pelo menos uma vez por dia, antes de cada pico da manhã e da noite. A duração da operação é de cerca de 45 minutos por trem. Em média, um trem é limpo 470 vezes por ano, ou mais de uma vez ao dia.
E a cada 15 dias, cada trem é limpo mais a fundo no technicentre: aspiração dos assentos e pisos, limpeza das janelas e divisórias, do exterior dos trens (especialmente grafites, que devem ser limpos em até 72 horas), etc.
A maioria dessas operações de limpeza e conforto é realizada à noite por 3.500 pessoas em 9 technicentres na Île-de-France, fora dos horários de pico (9h30 às 17h e das 22h às 5h).
Comunicados de imprensa:
Bom saber
Até 2021, os 700 trens da SNCF Transilien serão novos ou renovados.
A conclusão é clara: um trem novo ou reformado incentiva os usuários da rede a serem mais cautelosos e a respeitar o trabalho realizado pelos agentes. Eles inconscientemente querem que ela fique limpa.
Um trem ou estação limpos também reforça a sensação de segurança.
Saiba mais sobre os novos trens: