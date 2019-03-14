Limpeza nas estações e nos trens, um desafio diário

Limpeza na estação

Todos os dias, 350 pessoas são mobilizadas para limpar as 394 estações SNCF Transilien, o que representa 450.000 horas por ano para uma área de 1,2 milhão de m².

Por exemplo, 10.500 sacos de lixo são coletados ao longo do dia (36 ingressos, o equivalente ao peso de 5 elefantes) e mais de 11.000 assentos são limpos. No terreno, todos os dias, os agentes coletam 2,5 toneladas de resíduos deixados pelos usuários (o peso de 700 sacos de lixo). 11 milhões de bitucas de cigarro são coletadas todos os anos nas estações de trem.

Em grandes estações, a limpeza é feita o dia todo, com equipes que intervêm em até 15 minutos para recolher café derramado ou resíduos jogados no chão. Além disso, para o conforto dos clientes, 200 estações na região da Île-de-France serão equipadas com banheiros até 2020. Assim, todas as estações com mais de 5.000 passageiros por dia serão equipadas.