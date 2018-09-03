+ 300 novos trens e trens RER circulando em 2018

+ 300 novos trens e trens RER circularão em 2018. Novos recursos para melhorar seu trajeto diário em Île-de-France

Graças a esses novos trens, os passageiros se beneficiam de mais conforto e pontualidade (4 pontos a mais na linha H entre 2012 e 2016 e 6 pontos a mais na linha K entre 2016 e 2017).

Infográfico: Plano de investimento para a renovação dos trens em Île-de-France
Um programa de investimento sem precedentes para a renovação de trens na Île-de-France

Mais de 700 trens novos e renovados entre 2016 e 2021. Linhas de trem A, B, C, D, E, H, J, K, L, N, P, R, U

