+ 300 novos trens e trens RER circulando em 2018

+ 300 novos trens e trens RER circularão em 2018. Novos recursos para melhorar seu trajeto diário em Île-de-France
Graças a esses novos trens, os passageiros se beneficiam de mais conforto e pontualidade (4 pontos a mais na linha H entre 2012 e 2016 e 6 pontos a mais na linha K entre 2016 e 2017).
Mais de 700 trens novos e renovados entre 2016 e 2021. Linhas de trem A, B, C, D, E, H, J, K, L, N, P, R, U
Comunicados de imprensa:
