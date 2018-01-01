Qual bilhete de transporte usar na Île-de-France?

Se você mora ou trabalha em Île-de-France, várias passagens de transporte estão disponíveis dependendo do seu perfil e hábitos de viagem. Passos e passagens Navigo estão disponíveis para permitir que você viaje em toda a rede da Île-de-France.

Seja você um viajante permanente ou ocasional que está de passagem em uma viagem de negócios ou um turista de férias para descobrir a Île-de-France, existem várias soluções dependendo do seu percurso.