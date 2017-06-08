Reurbanização da estação Poissy: consulta de 12 de junho a 13 de julho

Repensando a estação Poissy

No entanto, a estação sofre com falhas que afetam o conforto diário dos passageiros. Portanto, é essencial repensar seu layout e operação para melhorar a qualidade do serviço aos passageiros e preparar a chegada de novos meios de transporte.

A Île-de-France Mobilités (anteriormente STIF) está propondo implementar um programa para desenvolver a área ao redor da estação e torná-la mais atraente.

Os objetivos a serem alcançados são: melhor acesso à estação para pedestres, ciclistas e motoristas; melhor intermodalidade, com conexões mais faciles entre ônibus/trens/bondes graças à maior acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida (PRM) e à sinalização eficaz e homogênea ao redor da estação; uma oferta de ônibus mais legível, com uma simplificação das rotas das linhas, ou até mesmo o agrupamento em uma única estação rodoviária. O projeto será comissionado até 2024.

A Île-de-France Mobilités e os financiadores do projeto: o Estado, a Região da Île-de-France e o Conselho Departamental das Yvelines, em parceria com a cidade de Poissy e a Comunidade Urbana Grand Paris Seine et Oise (GPS&O), estão, portanto, convidando usuários da estação, moradores locais, associações e atores econômicos a saberem mais e expressarem suas opiniões sobre o projeto.