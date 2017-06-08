Reurbanização da estação Poissy: consulta de 12 de junho a 13 de julho
Repensando a estação Poissy
No entanto, a estação sofre com falhas que afetam o conforto diário dos passageiros. Portanto, é essencial repensar seu layout e operação para melhorar a qualidade do serviço aos passageiros e preparar a chegada de novos meios de transporte.
A Île-de-France Mobilités (anteriormente STIF) está propondo implementar um programa para desenvolver a área ao redor da estação e torná-la mais atraente.
Os objetivos a serem alcançados são: melhor acesso à estação para pedestres, ciclistas e motoristas; melhor intermodalidade, com conexões mais faciles entre ônibus/trens/bondes graças à maior acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida (PRM) e à sinalização eficaz e homogênea ao redor da estação; uma oferta de ônibus mais legível, com uma simplificação das rotas das linhas, ou até mesmo o agrupamento em uma única estação rodoviária. O projeto será comissionado até 2024.
A Île-de-France Mobilités e os financiadores do projeto: o Estado, a Região da Île-de-France e o Conselho Departamental das Yvelines, em parceria com a cidade de Poissy e a Comunidade Urbana Grand Paris Seine et Oise (GPS&O), estão, portanto, convidando usuários da estação, moradores locais, associações e atores econômicos a saberem mais e expressarem suas opiniões sobre o projeto.
Procedimentos de consulta
Para mais informações:
O site: www.reamenagement-gare-poissy.fr
Um folheto informativo sobre as comunas de Poissy e Carrières-sous-Poissy disponibilizado nas prefeituras
Para se expressar:
O cupom T anexado ao folheto
O formulário para enviar um aviso no site do projeto
Nomeações:
1 ENCONTRO COM VIAJANTES
Quinta-feira, 22 de junho, das 7h às 10h, nas estações rodoviárias norte e sul
2 OFICINAS DE CAMINHADA
Visita à estação com apresentação do projeto, seguida de discussões e perguntas na sala
Quarta-feira, 28 de junho, das 12h às 14h e das 18h às 20h.
Inscrição necessária pelo site: www.reamenagement-gare-poissy.fr