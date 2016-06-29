Reflexão sobre a política de preços na Île-de-France
Questões abordadas nas apresentações dos participantes
- Visão geral das teorias econômicas de precificação e análise do efeito da medida tarifária única na estrutura das vendas de ingressos (Nota dos economistas)
- Apresentação dos efeitos da tarifa única nas receitas tarifárias do STIF (Nota sobre o impacto da tarifa única)
- Apresentação dos desafios do orçamento STIF diante da queda nas receitas registradas (nota orçamentária STIF)
- Apoio à apresentação feita pelos economistas (Apresentação dos economistas)
- Recomendações da FNAUT da Île-de-France para reequilibrar as finanças da STIF (apresentação TU)
- Ponto de vista da UTP sobre o modelo tarifário da Île-de-France (apresentação da UTP)
Outros elementos contextuais
Quanto custa um passe mensal de transporte nas grandes cidades da Europa?
Quanto custa um passe mensal de transporte nas grandes cidades da Europa? Londres 415€: Área do território: 8600 quilômetros quadrados, 18 linhas subterrâneas, 4 linhas de bonde, 673 linhas de ônibus, 25 linhas de trem. Berlim 191€: Área do território: 30.546 quilômetros quadrados, 10 linhas de metrô, 44 linhas de bonde, 934 linhas de ônibus, 55 linhas de trem. île-de-France 73€: Área do território: 12.000 quilômetros quadrados, 14 linhas de metrô, 8 linhas de bonde, 1.519 linhas de ônibus, 13 linhas de trem. Lyon 79,40€: Área do território: 613 quilômetros quadrados, 4 linhas de metrô, 6 linhas de bonde, 135 linhas de ônibus, 7 linhas de trem. Barcelona 150€: Área do território: 3239 quilômetros quadrados, 11 linhas de metrô, 6 linhas de bonde, 683 linhas de ônibus, 11 linhas de trem. Turim 56,50 €: Área do território: 838 quilômetros quadrados, 1 linha de metrô, 10 linhas de bonde, 151 linhas de ônibus, 7 linhas de trem. Madrid 131,80€: Área do território: 8028 quilômetros quadrados, 13 linhas de metrô, 4 linhas de bonde, 670 linhas de ônibus, 9 linhas de trem.
Fonte: EMTA e sites das autoridades de transporte envolvidas, os números correspondem ao transporte público acessível com a assinatura mencionada.
Participação de passageiros nos custos operacionais de transporte na Île-de-France
Participação de passageiros nos custos operacionais de transporte na Île-de-France. O custo operacional de trens, metrôs, bondes e ônibus na Île-de-France a cada ano é de cerca de 10 bilhões de euros, estimado em 2016, dos quais 72% é financiado por empregadores, autoridades locais e outras receitas. E 28% são financiados por viajantes por meio da compra de passes e bilhetes Navigo. 28% da participação paga pelos passageiros desde 2013. Todo o seu transporte em Île-de-France.
Custo da tarifa única. Desde 1º de setembro de 2015, o passe Navigo foi reduzido para uma taxa única de 70 euros/mês
Desde 1º de setembro de 2015, o passe Navigo foi reduzido para uma taxa única de 70 euros por mês. O custo dessa medida é de €450 milhões por ano e foi apenas parcialmente financiado. €150 milhões vêm do aumento do imposto pago pelos empregadores (pagamento de transporte). Ainda há 300 milhões de euros cujo financiamento não foi garantido pela antiga maioria regional. Todo o seu transporte na Île-de-France
Usar transporte público para ir ao trabalho: a solução + econômica
Usar transporte público para ir trabalhar: a solução mais econômica. Viajar de carro 400€ por mês, veículo, manutenção de combustível, estacionamento, seguro,.. Se locomover de carro mais transporte público, €73 por mês, cartão Navigo mais €100 veículo, manutenção, combustível, estacionamento, seguro... Isso dá 173 euros por mês. Me locomover de bicicleta mais transporte público 73€ por mês, cartão Navigo mais 35€ por mês, sendo 108€ por mês. Em uma viagem média de 25 quilômetros. Todo o seu transporte na Île-de-France
Com seu passe Navigo, você pode viajar em uma das redes mais importantes do mundo!
Com seu passe Navigo, você pode viajar em uma das redes mais importantes do mundo! 1.500 linhas de ônibus, 13 linhas de trem, 14 linhas de metrô mais 4 novas linhas em 2030, 8 linhas de bonde e 5 novas linhas em 2022. E também, uma rede que evolui e se adapta às suas necessidades! Alguns exemplos: 700 trens renovados em 2021 e 100% novos trens de metrô nas linhas 1, 2, 5 e 9 em 2016 para melhorar sua viagem e conforto. 1400 ônibus limpos (híbridos, NGV, elétricos entraram em operação em 2016) para reduzir as emissões de gases de efeito estufa. 100 vagas Véligo para manter sua bicicleta segura. 100% das estações equipadas com proteção por vídeo em 2016. Todas as suas viagens na Île-de-France.
Os custos adicionais associados às novas linhas
Custos adicionais relacionados a novas linhas: até 2030, sua rede de transporte estará se expandindo. Criação de novas linhas de metrô e bonde. Extensão das linhas existentes. A entrada em funcionamento dessas novas linhas gera custos adicionais para a operação das linhas e a compra de novos trens. Mais de 1,2 bilhão de euros para a operação das novas linhas a cada ano. Mais de €18,3 bilhões para a compra de novos trens, mais de €8,4 bilhões entre 2016 e 2022 e mais de €9,9 bilhões entre 2022 e 2030. Por exemplo, o custo operacional de uma linha de metrô é de 100 milhões de euros por ano e aumenta a cada ano. Por exemplo: para os Bondes 3a e 3b, eram necessários 46 trens novos. Cada uma delas custou €3 milhões, totalizando €138 milhões. Todo o seu transporte em Île-de-France.