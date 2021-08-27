De volta às aulas 2021: vamos te deixar aqui?

Com 5 linhas RER e 8 linhas de trem em 903 quilômetros de trilhos, 14 linhas de metrô e mais 5 em construção, 10 linhas de bonde e logo mais 4, 10.500 ônibus em circulação diariamente, muitos projetos em desenvolvimento... e 100.000 pessoas que trabalham todos os dias para manter seu transporte público funcionando...

Não há dúvida: temos uma das redes de transporte mais densas do mundo em Île-de-France!

Uma rede que te leva, todos os dias, para onde você quiser, para fazer o que quiser!

Vamos te deixar aqui?