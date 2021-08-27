De volta às aulas 2021: vamos te deixar aqui?
Com 5 linhas RER e 8 linhas de trem em 903 quilômetros de trilhos, 14 linhas de metrô e mais 5 em construção, 10 linhas de bonde e logo mais 4, 10.500 ônibus em circulação diariamente, muitos projetos em desenvolvimento... e 100.000 pessoas que trabalham todos os dias para manter seu transporte público funcionando...
Não há dúvida: temos uma das redes de transporte mais densas do mundo em Île-de-France!
Uma rede que te leva, todos os dias, para onde você quiser, para fazer o que quiser!
Vamos te deixar aqui?
Precisa de natureza?
Com 4 parques naturais regionais, 50 florestas, 12 reservas naturais, 8.342 km de rios e canais, 7.510 km de trilhas para caminhada e cerca de 30.000 lagoas: gostaria de fazer uma pequena pausa da natureza na Île-de-France?
Para se inspirar e caminhar, sonhar e tomar um pouco de ar fresco perto do passo Navigo:
O chamado da cultura?
1250 museus, 3951 monumentos históricos, 311 cinemas e 840 salas de apresentações ao vivo : sim, claramente, a Île-de-France está cheia de espaços culturais. Na verdade, os moradores de Île-de-France vão ao cinema em média 4,2 vezes por ano*. Rodando!
Então, quer um pouco de cultura e explorar perto de casa?
Teatro, museu, castelo, sala de concertos ou cinema: levamos você em uma jornada para descobrir 8 lugares culturais inspiradores ou surpreendentes, entre os milhares que compõem a beleza da Île-de-France!
Quer se exercitar?
Com 19.800 clubes esportivos na Île-de-France, apostamos que poderemos te levar ao local onde você poderá praticar sua disciplina favorita!
E quem sabe, na curva de um campo, você pode encontrar um dos 962 atletas de alto nível da região? 20 deles até voltaram para casa como medalhistas dos Jogos Olímpicos de Tóquio!
Divertido, informativo: descubra o mapa das instalações esportivas próximas a você!
Tipo um pouco de fome?
Île-de-France, uma verdadeira terra de gourmets. Prova? 29.000 cafés e restaurantes tradicionais, incluindo 131 restaurantes com estrela Michelin, 30 "restaurantes à beira da estrada" e 25.000 restaurantes fast-food, já têm uma mesa pronta para você!
Para constar, um dos primeiros restaurantes franceses "de verdade" nasceu em 1782 em Paris, na 26 rue de Richelieu, no 1º arrondissement. Inaugurada por Antoine de Beauvilliers, a La Grande Taverne de Londres oferecia pratos parisienses como eram então consumidos no Palácio de Versalhes. Chique.
E você, onde é sua próxima mesa?
* fontes CROCIS CCI Paris Île-de-France / Guia Michelin
Nossas Vidas de Escritório
912.942 empresas estão localizadas na Île-de-France, nada menos! Não é surpreendente, portanto, que haja 2,2 milhões de viagens diárias feitas de transporte público entre casa e trabalho*!
E como 72% dos franceses consideram que o trabalho contribui para sua felicidade pessoal (em particular porque lhes permite desenvolver laços sociais**), o retorno ao escritório é finalmente a possibilidade de retomar os pequenos rituais que amamos, como bebidas (despedida, aniversário, Natal, para celebrar um aniversário, um casamento, etc.) e os presentes que os acompanham.
Então, para seus futuros potes de volta ao escritório, aqui estão algumas inspirações para sair da tradicional caixa de chocolates:
