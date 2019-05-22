RER D SA 2019: resultados iniciais animadores
SA 2019: primeiros resultados animadores
Os primeiros resultados são animadores. Desde dezembro de 2018, quando essa nova organização foi implementada, a taxa geral de pontualidade da linha aumentou de 83% para 87,7%, com um tráfego de 615.000 passageiros por dia. O número de passageiros atrasados caiu 27%.
No entanto, o nível de qualidade esperado pelos passageiros, que está sujeito a um compromisso contratual da SNCF, ainda não foi alcançado, tanto em termos de pontualidade quanto na manutenção das conexões nas estações de Corbeil, Viry e Juvisy. Se a linha D estiver melhorando, seus resultados precisam ser ainda melhorados.
Para acompanhar essa mudança, 13linhas de ônibus também foram reforçadas em várias redes entre Juvisy e o setor Milly la Forêt, permitindo que os moradores de Île-de-France se desloquem melhor com conexões mais faciles com trens RER D.
A SA 2019 faz parte de um plano global para modernizar essa linha com investimentos aumentados para amplificar esses resultados e melhorar a robustez e pontualidade.
Muitos projetos para melhorar a linha ainda estão planejados:
- Melhoria da informação para os passageiros
- Confiabilidade das conexões
- Implantação do Régio2N e da RER NG
- Modernização do centro de manutenção de trens (€500 milhões)
- Implantação de ferramentas e reguladores para melhorar o fluxo de tráfego no túnel.
Para mais informações, veja o comunicado à imprensa.
Um forte compromisso da SNCF com uma melhor qualidade de serviço
A SNCF comprometeu-se contratualmente com uma meta de pontualidade mais ambiciosa e, pela primeira vez, com o bom funcionamento das conexões.
A pontualidade da linha D é atualmente uma das mais baixas entre todos os trens que circulam em Île-de-France. Os rais que atendem a Malesherbes e ao Vale do Sena são os mais penalizados. Com a oferta implementada a partir de dezembro de 2018, a SNCF comprometeu-se a melhorar a pontualidade da linha para pelo menos 90% e dos ramais Vallée, Malesherbes e Littoral para 95% assim que os novos trens forem instalados.
Um novo indicador de desempenho também foi definido para monitorar o bom desempenho das conexões criadas com o novo serviço da linha D. Esse indicador está sujeito a um mecanismo de bônus/malus.
Ile-de-France Mobilités e SNCF revisaram o contrato entre eles para introduzir esses compromissos e aumentar o valor dos incentivos financeiros associados aos indicadores de pontualidade.
Mais trens para atender à demanda
Para se adaptar ao crescimento do número de passageiros na linha, está planejado operar mais trens durante os períodos de pico, assim como nos fins de semana.
Assim, o ramal de Melun será reforçado durante o horário mais movimentado da manhã com a introdução de 3 trens entre Sénart e Paris. A reorganização do tráfego em Corbeil dobrará a frequência entre Paris e as estações Plateau.
Com relação ao ramal de Malesherbes, a consulta organizada com os usuários da linha possibilitou identificar uma alta expectativa e, assim, alocar recursos substanciais para aumentar o número de trens nesse ramal em 15% nos dias úteis, focando especialmente nos horários de pico prolongados.
Durante o fim de semana, a oferta também será reforçada com trens mais longos durante o dia, mais dois trens na manhã de domingo no ramal de Melun, e mais 2 trens por hora entre Gare de Lyon e Villiers le Bel no domingo na segunda metade do dia.
Para os passageiros da linha D, a implementação desse novo serviço resultará em um aumento muito forte na pontualidade (25% menos atrasos) e uma oferta mais regular (4 vezes menos trens cancelados).
Além disso, o tempo de espera entre dois trens será harmonizado no Val de Marne e no norte da linha, a fim de permitir uma organização das viagens mais simples e legível.
Por fim, para melhor atender às necessidades de viagem durante o período de verão, o cronograma para a aplicação da oferta de verão será adiado em uma semana. O período de verão, portanto, começará na última semana de julho e terminará na última semana de agosto.
No total, a Île-de-France Mobilités compromete mais €10 milhões a cada ano para a operação do RER D.
Trens novos e mais modernos a partir do início do ano letivo de 2019
A partir de setembro de 2019, os passageiros dos ramais de Malesherbes, Vallée e Litoral se beneficiarão dos novos trens (Regio 2N). Esses trens de nova geração, mais confiáveis, estão equipados com telas dinâmicas, ar-condicionado, tomadas elétricas e câmeras de proteção por vídeo para viagens mais confortáveis.
Mais serviços nas estações
As estações Corbeil-Essonnes, Viry-Châtillon e Juvisy se beneficiarão de um importante sistema de informação e comunicação para apoiar os passageiros durante o lançamento desta nova oferta, além de desenvolvimentos substanciais que representam um investimento de 7 milhões de euros.
O sistema que será implementado pela SNCF foca especialmente no aumento do número de abrigos e assentos nas plataformas, na melhoria da sinalização, na renovação das plataformas, na segurança, mas também na instalação de novas telas para informações aos passageiros e no desenvolvimento de serviços em estações como, por exemplo, Espaços conectados.
Uma oferta de ônibus foi aprimorada para acompanhar essa mudança
A Île-de-France Mobilités realizou um estudo para fortalecer o serviço de ônibus nos ramais de Malesherbes, margem esquerda de Melun, Plateau e Vale do Evry.
O objetivo é oferecer aos passageiros uma oferta adaptada ao SA2019 e, na medida do possível, permitir que evitem interrupções de carga em Corbeil-Essonnes ou Juvisy/Viry.
Para isso, vários princípios foram estudados, na escala de cada estação ao sul da linha D do RER:
- Oferecer mais conexões com trens nas linhas D ou C durante os horários de pico, para facilitar o acesso à estação
- Para permitir uma ligação com os ramais diretos para Paris (Plateau d'Evry e Melun na margem direita) ou para Viry/Juvisy e Corbeil-Essonnes, ou até mesmo para o Transilien R
- Fortaleça a rede da rede durante os horários fora de pico, à noite e nos fins de semana
O projeto, iniciado em 10 de dezembro de 2018, diz respeito a 13 linhas de ônibus, em várias redes entre Juvisy e o setor Milly la Forêt.
Esses empreendimentos oferecem mais de 770.000 quilômetros comerciais adicionais, com um custo anual de €3,5 milhões.
Mapa das linhas de ônibus (rotas futuras) reforçado em 10 de dezembro de 2018
Um primeiro passo para uma reorganização mais ampla da linha D
A pedido da Île-de-France Mobilités, a SNCF Réseau e a SNCF Mobilités já iniciaram estudos para a revisão do Plano Diretor da Linha D a fim de antecipar o crescimento do tráfego em toda a Linha D.
A Île-de-France Mobilités também está financiando a implantação gradual de novos trens RER NG a partir de 2021 para melhorar o conforto de viagem de todos os passageiros na linha.
Saiba mais sobre o RER D: https://maligned.transilien.com/sa2019/
Novos trens para o RER D
No final de 2019, a entrega dos 19 novos trens Regio 2N começará no trecho Juvisy / Malesherbe / Melun. Esses trens oferecem muitas vantagens aos passageiros, tais como:
- Informações sobre passageiros: o passageiro tem acesso a informações sobre sua viagem a qualquer momento, atualizações: nome e número de paradas, tempo de viagem e possíveis conexões com outros trens, ônibus, bondes, metrôs.
- Acessibilidade: um trem 100% acessível projetado para facilitar o trajeto de pessoas com mobilidade reduzida, com acesso nivelado às plataformas ou alças presas ao assento. Esses desenvolvimentos beneficiarão todos os passageiros.
- Segurança: para garantir a segurança dos passageiros em todas as áreas do trem, cada trem da Regio 2N está equipado com 25 câmeras de vigilância. O Regio 2N é um trem chamado "boa" que permite fácil acesso de um carro para outro. Iluminação também foi adicionada às plataformas para reforçar a sensação de segurança.
Além disso, o restante da linha será equipado com novos trens RER NG a partir de 2021.