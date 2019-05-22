RER D SA 2019: resultados iniciais animadores

SA 2019: primeiros resultados animadores

Os primeiros resultados são animadores. Desde dezembro de 2018, quando essa nova organização foi implementada, a taxa geral de pontualidade da linha aumentou de 83% para 87,7%, com um tráfego de 615.000 passageiros por dia. O número de passageiros atrasados caiu 27%.

No entanto, o nível de qualidade esperado pelos passageiros, que está sujeito a um compromisso contratual da SNCF, ainda não foi alcançado, tanto em termos de pontualidade quanto na manutenção das conexões nas estações de Corbeil, Viry e Juvisy. Se a linha D estiver melhorando, seus resultados precisam ser ainda melhorados.

Para acompanhar essa mudança, 13linhas de ônibus também foram reforçadas em várias redes entre Juvisy e o setor Milly la Forêt, permitindo que os moradores de Île-de-France se desloquem melhor com conexões mais faciles com trens RER D.

A SA 2019 faz parte de um plano global para modernizar essa linha com investimentos aumentados para amplificar esses resultados e melhorar a robustez e pontualidade.

Muitos projetos para melhorar a linha ainda estão planejados:

Melhoria da informação para os passageiros

Confiabilidade das conexões

Implantação do Régio2N e da RER NG

Modernização do centro de manutenção de trens (€500 milhões)

Implantação de ferramentas e reguladores para melhorar o fluxo de tráfego no túnel.

