Em breve, 100% da rede ferroviária da Île-de-France será eletrificada

Ecológico e econômico

Uma rede ferroviária eletrificada significa trens que usam energia mais limpa e econômica do que o diesel. Mas também trens mais modernos, mais confortáveis e mais silenciosos.

Este é um ativo ambiental central na visão da Île-de-France Mobilités, que está comprometida em investir todos os dias para trazer uma mobilidade cada vez mais sustentável na região da Île-de-France – para seus trens, é claro, mas também por meio da compra de ônibus elétricos, BioNGV ou hidrogênio.