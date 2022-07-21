Em breve, 100% da rede ferroviária da Île-de-France será eletrificada
2030: a rede ferroviária da Île-de-France 100% eletrificada
Votou, foi lançado! Embora o trabalho de eletrificação no eixo Gretz-Provins (linha P) seja concluído até o final de 2022, tudo o que resta é eletrificar o eixo Trilport / La Ferté-Milon para aproveitar uma rede ferroviária na região de Île-de-France que finalmente está totalmente eletrificada! Uma meta que será alcançada até 2030.
Ecológico e econômico
Uma rede ferroviária eletrificada significa trens que usam energia mais limpa e econômica do que o diesel. Mas também trens mais modernos, mais confortáveis e mais silenciosos.
Este é um ativo ambiental central na visão da Île-de-France Mobilités, que está comprometida em investir todos os dias para trazer uma mobilidade cada vez mais sustentável na região da Île-de-France – para seus trens, é claro, mas também por meio da compra de ônibus elétricos, BioNGV ou hidrogênio.
2030: Trilport <> La Ferté-Milon finalmente eletrificado
Eletrificação do eixo Trilport <> La Ferté Milon. Objetivos: trens acessíveis, confortáveis e eficientes, mais assentos, trens 100% elétricos em Île-de-France.
Por que eletrificar toda a linha P?
Mais confortável e capaz
Quando toda a linha P for eletrificada, todos os eixos finalmente poderão usar o "Francilien", um trem recente, iluminado e com ar-condicionado, amplamente aclamado por... os moradores da Île-de-France!
Mas acima de tudo: muito capaz. Este é um ponto essencial, pois a taxa de ocupação dos trens na linha P está aumentando constantemente.
Mais robusto
Um único modelo de trem em toda a linha P também significa manutenção mais fácil e, portanto , uma oferta mais robusta no dia a dia.
Mais conectados
Por fim, essa eletrificação do eixo Meaux / La Ferté-Milon vai pôr fim ao corte em Meaux e permitir a interconexão com a futura linha 16 do metrô em Chelles.
Eletrificando o eixo Trilport / La Ferté-Milon: um projeto e tanto!
Para eletrificar essa última seção da frota ferroviária da Île-de-France, será necessário:
- Implantar mais de 60 quilômetros de catenárias (este é o cabo elétrico suspenso que abastece os trens via seu pantógrafo)
- E, portanto, instalar mais de 1500 suportes para essas catenárias
- Crie usinas eletrificadas para controlar os dispositivos de alta tensão localizados nos postes da catenária
- Adaptar e até rebaixar a plataforma ferroviária de certas pontes e túneis (para permitir a passagem da catenária)
- Elevando as plataformas para 92 cm na estação Meaux, para permitir acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida
Trabalhos que exigirão de 8 a 9 meses de fechamento desse eixo e a instalação de ônibus substitutos. Uma solução adotada durante a consulta com os representantes eleitos e associações envolvidas neste projeto.