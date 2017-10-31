Se locomover com mais facilidade com Smart Navigo

Eu gerencio meu cartão e agora facilito todos os procedimentos online. Desde junho de 2016 (implementação do atendimento ao cliente online), mais de 880.000 contas de clientes Navigo foram criadas.

Novos passes adaptados: Desde 1º de janeiro de 2018, a Île-de-France Mobilités cria novos passes Navigo Day para atender às necessidades ocasionais e esperadas de viajantes diários ou ocasionais