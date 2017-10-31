Se locomover com mais facilidade com Smart Navigo
Navigo: um pacote de serviços inovadores no seu bolso
Eu gerencio meu cartão e agora facilito todos os procedimentos online. Desde junho de 2016 (implementação do atendimento ao cliente online), mais de 880.000 contas de clientes Navigo foram criadas.
Novos passes adaptados: Desde 1º de janeiro de 2018, a Île-de-France Mobilités cria novos passes Navigo Day para atender às necessidades ocasionais e esperadas de viajantes diários ou ocasionais
Novidades para 2018. Dia de Navigo, um novo bilhete de transporte disponível no Navigo. Facilitar as viagens de subúrbio em subúrbio. Quantas viagens quiser em um dia e em todos os tipos de transporte.
Navego, abre suas portas de autilib'. Desde 18 de abril de 2018, pareie sua assinatura do Autolib' com seu passe Navigo. Vá ao terminal de assinatura ou ao www.autolib.eu. Seu passe Navigo agora lhe dá acesso a: 4.000 carros 100% elétricos