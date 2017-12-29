Segurança de rede aprimorada este ano
O financiamento dos futuros portões de segurança de nova geração para a estação Saint Lazare decidido há alguns dias contribuirá para esse esforço. 20 brigadas de detecção canina foram implantadas na rede da SNCF em 2017 para otimizar a segurança e a capacidade de intervenção após alertas de encomendas abandonadas, mas também para reduzir os tempos de intervenção e atrasos causados aos passageiros.
Sistema de segurança em estações e transporte na região de Île-de-France
Essas brigadas serão reforçadas em 2018. A luta contra o assédio no transporte também é uma prioridade no centro das preocupações de Valérie Pécresse. Uma grande campanha de conscientização, liderada pela Île-de-France Mobilités, pela Região Île-de-France, SNCF, RATP e Optile, a partir do primeiro trimestre de 2018, será dedicada a essa causa.