Segurança de rede aprimorada este ano

O financiamento dos futuros portões de segurança de nova geração para a estação Saint Lazare decidido há alguns dias contribuirá para esse esforço. 20 brigadas de detecção canina foram implantadas na rede da SNCF em 2017 para otimizar a segurança e a capacidade de intervenção após alertas de encomendas abandonadas, mas também para reduzir os tempos de intervenção e atrasos causados aos passageiros.