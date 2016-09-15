Semana Europeia da Mobilidade de 16 a 22 de setembro de 2016

O Dia do Transporte Público acontecerá em 17 de setembro para incentivar o público a usar o transporte público.

Durante esta semana e o dia do transporte público, o que poderia ser mais lógico do que usar sua bicicleta para acessar as estações e deixá-la em um espaço em Véligo com total segurança.

Ou usar uma bicicleta de autoatendimento (Vélib' em Paris, Cristolib em Créteil e VélO2 em Cercy-Pontoise).

E por que não deixar seu carro em um Park & Ride para poder usar transporte público depois?