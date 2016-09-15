Semana Europeia da Mobilidade de 16 a 22 de setembro de 2016
O Dia do Transporte Público acontecerá em 17 de setembro para incentivar o público a usar o transporte público.
Durante esta semana e o dia do transporte público, o que poderia ser mais lógico do que usar sua bicicleta para acessar as estações e deixá-la em um espaço em Véligo com total segurança.
Ou usar uma bicicleta de autoatendimento (Vélib' em Paris, Cristolib em Créteil e VélO2 em Cercy-Pontoise).
E por que não deixar seu carro em um Park & Ride para poder usar transporte público depois?
Deixe sua bicicleta com segurança na Véligo
Île-de-France Mobilités (anteriormente STIF) oferece espaços Véligo próximos a estações ou estações de trem. Esses espaços de acesso livre ou seguros estão disponíveis em quase 60 estações por toda a região da Île-de-France. As áreas seguras são acessíveis com um cartão Navigo carregado com um bilhete de transporte válido.
Para se beneficiar desse serviço, você deve assinar com o gerente do espaço seguro de Véligo que lhe interessa (operador de transporte ou autoridade local).
A primeira aplicação do Plano de Viagem Urbana da Île-de-France (PDUIF), esse serviço resulta no desenvolvimento, nas proximidades imediatas das entradas das estações, de armários e/ou abrigos seguros com acesso livre. Os armários são acessíveis com um cartão Navigo.
Entre duas estações, use uma bicicleta de autoatendimento
O cartão Navigo permite carregar diferentes assinaturas de bicicletas de autoatendimento . Ele permite que você combine sua assinatura de transporte público e sua assinatura de bicicleta no mesmo meio.
Estacione seu carro em um Park & Ride
Projetadas para incentivar motoristasa usarem o transporte público, as instalações Park & Ride são estacionamentos localizados próximos a uma estação de trem. O cartão Navigo permite acesso a vagas de estacionamento em certas cidades da região da Île-de-France, desde que você tenha um passe de transporte válido e uma assinatura Park and Ride.
