Inauguração: o bonde T12 circula entre Massy e Évry-Courcouronnes
O bonde T12 em Épinay-sur-Orge
O T12 é o novo bonde-trem que conecta Massy a Évry-Courcouronnes em 16 estações. Ele abriu suas portas em 10 de dezembro de 2023, após três meses de ensaio técnico.
O que é um bonde-trem?
O bonde é um bonde 2 em 1 que opera tanto em trilhos convencionais de bonde, em áreas urbanas, quanto nos trilhos da rede ferroviária nacional. A T12, por exemplo, a utiliza entre as estações Massy e Petit Vaux, que agora atende em vez da RER C.
Bonde T12: melhorando o serviço para Essonne e o acesso aos centros de negócios e emprego da região
Acessível e rápida, a linha de bonde T12 facilita as viagens no departamento (doze municípios em Essonne são atendidos), bem como entre os diversos centros de atividade e emprego da região , graças às conexões com o restante da rede regional (RER B, C, D, linhas de ônibus, a Tzen 4 e, eventualmente, o metrô 18).
T12 bonde-trem: em números
A T12 fica a 20,4 km e 40 minutos entre Massy e Évry. 16 estações em 12 municípios, 1 bonde a cada 10 minutos durante os horários de pico (primeiro 15 minutos e depois 10 minutos a partir de 2024). Uma fila disponível 7 dias por semana, das 5h às 23h30.
O T12 é:
- 40 minutos entre Massy e Évry-Courcouronnes
- Eventualmente, 1 bonde a cada 10 minutos durante o horário de pico*
- Um serviço 7 dias por semana, das 5h às 23h30.
- Uma rota que passa por 12 municípios em Essonne : Massy, Palaiseau, Champlan, Longjumeau, Chilly-Mazarin, Épinay-sur-Orge, Morsang-sur-Orge, Vitry-Chatillon, Grigny, Ris-Orangis e Évry-Courcouronnes
- 16 estações confortáveis (com abrigos envidraçados e verdes, informações e assentos em tempo real para os passageiros), incluindo 11 estações novas e 5 estações existentes na renovada linha RER C
- 4 estações RER C agora atendidas pela T12 para aliviar o congestionamento na linha e reduzir o tempo de viagem dos passageiros (Longjumeau, Chilly Mazarin, Gravigny Balizy e Petit Vaux)
- 6,5 km de ciclovias verdes para pedestres com estacionamento para bicicletas e aros em cada estação
*A frequência será de 15 minutos na entrada em funcionamento e aumentará para 10 minutos na primavera de 2024