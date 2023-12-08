Inauguração: o bonde T12 circula entre Massy e Évry-Courcouronnes

O T12 é o novo bonde-trem que conecta Massy a Évry-Courcouronnes em 16 estações. Ele abriu suas portas em 10 de dezembro de 2023, após três meses de ensaio técnico.

O que é um bonde-trem?

O bonde é um bonde 2 em 1 que opera tanto em trilhos convencionais de bonde, em áreas urbanas, quanto nos trilhos da rede ferroviária nacional. A T12, por exemplo, a utiliza entre as estações Massy e Petit Vaux, que agora atende em vez da RER C.