[O trabalho está avançando] Extensão da linha 11 do metrô
Obras de extensão da Linha 11
Desde o início de outubro, a construção da futura estação Montreuil-Hôpital começou em frente ao centro hospitalar André Grégoire. O trabalho de engenharia civil iniciado neste verão nas estações Place Carnot e Serge Gainsbourg ainda está em andamento e avançando em bom ritmo. No lado Rosny-Bois-Perrier, a preparação do túnel para conectar a estação e a futura oficina de manutenção de trens ao viaduto localizado na estação Coteaux Beauclair já está bastante avançada.
Por fim, a conclusão dos trabalhos de engenharia civil está avançando bem na estação La Dhuys. A escavação do poço central da futura estação ainda está em andamento e permitirá acomodar a máquina de perfuração de túneis a partir de 2019. A máquina de perfuração de túneis permitirá escavar o túnel pelo qual os futuros metrôs operarão quando forem colocados em serviço.
No que diz respeito aos trabalhos de modernização da linha 11, os trabalhos já começaram desde maio passado no atual terminal Mairie des Lilas. As estações Goncourt, Belleville, Porte des Lilas e Place des Fêtes também foram afetadas desde este outono.
O Projeto em um olhar
Para apoiar o desenvolvimento urbano da região oriental da Île-de-France, a extensão da linha 11 planeja atender a vários municípios caracterizados por grandes mudanças: Les Lilas, Montreuil, Romainville, Noisy-le-Sec e Rosny-sous-Bois. Serão criadas 6 novas estações: Serge Gainsbourg, Place Carnot (cujo nome é provisório), Montreuil-Hôpital, La Dhuys, Coteaux Beauclair e Rosny-Bois-Perrier. Essa extensão inclui 6 km de novos trilhos, percorridos em 12 minutos quando for comissionada. Toda a linha será percorrida em 24 minutos de Rosny-Bois-Perrier a Châtelet, em comparação com os 55 atuais da linha. Quase 10.100 passageiros utilizarão essa nova extensão durante o horário de pico da manhã.
Novos trens serão finalmente instalados na linha 11, com o pedido da Île-de-France Mobilités para 20 novos trens. Este último se beneficiará de maior conforto e melhor isolamento contra ruído externo, além de ter a vantagem de reduzir o consumo de energia em 20% em comparação com equipamentos anteriores (iluminação LED, freios elétricos, etc.).
Os trabalhos começaram em 2016, com a comissionação prevista para 2022.
RATP e Île-de-France Mobilités estão gerenciando conjuntamente o projeto. A RATP supervisiona a conclusão da extensão da linha, bem como o processo de modernização das estações, e a Île-de-France Mobilités está garantindo que o projeto ocorra sem problemas e que custos e cronogramas sejam respeitados.
O projeto para estender a linha 11 é financiado pelo Estado, pela Região da Île-de-France e pela Société du Grand Paris, com valores de 20%, 46% e 28%, respectivamente. A fase de adaptação e modernização das estações é coberta pelo Estado com 11%, pela Região da Île-de-France com 26%, pela cidade de Paris com 29% e, finalmente, pela RATP com 34%. A operação e o material rodante da linha são 100% financiados pela Île-de-France Mobilités.
Infográfico: O financiamento dos atores do projeto
Para mais informações, você pode consultar a ficha do projeto ou o site dedicado: www.prolongementligne11est.fr/
Créditos das fotos: RATP – Denis Sutton – Bruno Marguerite – Jean François Mauboussin – RATP-ING-Isabelle Bonnet / PARIMAGE