[O trabalho está avançando] Extensão da linha 11 do metrô

Desde o início de outubro, a construção da futura estação Montreuil-Hôpital começou em frente ao centro hospitalar André Grégoire. O trabalho de engenharia civil iniciado neste verão nas estações Place Carnot e Serge Gainsbourg ainda está em andamento e avançando em bom ritmo. No lado Rosny-Bois-Perrier, a preparação do túnel para conectar a estação e a futura oficina de manutenção de trens ao viaduto localizado na estação Coteaux Beauclair já está bastante avançada.

Por fim, a conclusão dos trabalhos de engenharia civil está avançando bem na estação La Dhuys. A escavação do poço central da futura estação ainda está em andamento e permitirá acomodar a máquina de perfuração de túneis a partir de 2019. A máquina de perfuração de túneis permitirá escavar o túnel pelo qual os futuros metrôs operarão quando forem colocados em serviço.