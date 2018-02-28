[O trabalho está avançando] Extensão do Bonde 3 até Porte d'Asnières
Um grande projeto para o noroeste de Paris e os subúrbios internos
O projeto de extensão do Bonde 3 em Porte d'Asnières visa fortalecer a oferta de transporte público em um setor em rápido desenvolvimento, caracterizado por inúmeros projetos urbanos e pela criação do novo Tribunal Superior, que abrirá suas portas este ano. O objetivo do projeto é criar uma nova ligação transversal ao longo do Boulevard des Maréchaux, em conexão com várias linhas atuais, o RER C e o Metrô 4, 13 e em breve 14 na Porte de Clichy. É um projeto que beneficiará os habitantes do noroeste de Paris, bem como os dos municípios vizinhos. No total, quase 200.000 pessoas e 100.000 empregos serão atendidos pela extensão.
Os essenciais do projeto de extensão do Bonde 3 em vídeo
A obra está entrando em sua fase final
Ao longo dos 4,3 km de trajeto, o trabalho avança em ritmo constante. Em alguns trechos, a plataforma e os trilhos foram concluídos e as estações estão sendo desenvolvidas; em outros, a instalação dos trilhos continua. O próximo passo virá na primavera, com a colocação de 27.000 m² de rolos de grama que cobrirão quase todas as trilhas. O desenvolvimento desse gramado ecoeficiente e eco-responsável é um processo complexo, explicações em vídeo:
Os novos trens chegaram
A extensão do Bonde 3 exige 14 novos trens Citadis construídos pela Alstom em La Rochelle. Esses trens modernos, confortáveis e acessíveis têm capacidade para 300 assentos cada, dos quais 75 são acomodados. Eles representam um salto qualitativo em termos de conforto e silêncio em comparação com os ônibus que circulam na linha PC atual, que será substituída pelo bonde. O material rodante necessário para a extensão do Bonde 3 representa um investimento de €48 milhões, 100% do qual é coberto pela Île-de-France Mobilités.
O projeto em um olhar
A extensão do Bonde 3 até Porte d'Asnières possui 8 estações em 4,3 km de nova via. Ao possibilitar a conexão da Porte de la Chapelle em 14 minutos e ao completar o serviço atualmente oferecido pelo Bonde 3b, a extensão será utilizada por 89.000 passageiros todos os dias.
O projeto é liderado pela Île-de-France Mobilités, que confiou a gestão do projeto à Cidade de Paris e à RATP.
O financiamento é fornecido pela Cidade de Paris, pela Região da Île-de-France e pelo Estado, no total de 211 milhões de euros. A operação da futura extensão é financiada pela Île-de-France Mobilités, representando 7,2 milhões de euros por ano.