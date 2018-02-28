[O trabalho está avançando] Extensão do Bonde 3 até Porte d'Asnières

Um grande projeto para o noroeste de Paris e os subúrbios internos

O projeto de extensão do Bonde 3 em Porte d'Asnières visa fortalecer a oferta de transporte público em um setor em rápido desenvolvimento, caracterizado por inúmeros projetos urbanos e pela criação do novo Tribunal Superior, que abrirá suas portas este ano. O objetivo do projeto é criar uma nova ligação transversal ao longo do Boulevard des Maréchaux, em conexão com várias linhas atuais, o RER C e o Metrô 4, 13 e em breve 14 na Porte de Clichy. É um projeto que beneficiará os habitantes do noroeste de Paris, bem como os dos municípios vizinhos. No total, quase 200.000 pessoas e 100.000 empregos serão atendidos pela extensão.

Os essenciais do projeto de extensão do Bonde 3 em vídeo