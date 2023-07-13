Linha 15: alocação do trecho sul ao consórcio liderado pela RATPDev

Foi anunciado que o contrato de serviço público para a operação do trecho sul da linha 15 do metrô foi adjudicado, não a uma empresa, mas a um consórcio formado por RATPDev, Alstom e Comfort DelGro.

Quais serão as missões do consórcio escolhido para operar a seção sul da linha 15 do metrô?

Cuidar do transporte ferroviário por metrô automático na seção sul,

por metrô automático na seção sul, Gerenciar a operação, manutenção, manutenção e renovação dos diversos equipamentos (estação, estacionamento de bicicletas, material rodante, local de manutenção e armazenamento, equipamentos nas estações, etc.),

(estação, estacionamento de bicicletas, material rodante, local de manutenção e armazenamento, equipamentos nas estações, etc.), Assumir o controle da relação com os passageiros, sua recepção, suas informações e a venda das passagens de transporte ,

, Gerencie a segurança e proteção ,

e , Combater fraudes e vandalismo.

O contrato entrará em vigor em 1º de outubro de 2023 por um período mínimo de nove anos. A seção sul da linha 15 entrará em operação no final de 2025.