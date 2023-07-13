Linha 15: alocação do trecho sul ao consórcio liderado pela RATPDev
Foi anunciado que o contrato de serviço público para a operação do trecho sul da linha 15 do metrô foi adjudicado, não a uma empresa, mas a um consórcio formado por RATPDev, Alstom e Comfort DelGro.
Quais serão as missões do consórcio escolhido para operar a seção sul da linha 15 do metrô?
- Cuidar do transporte ferroviário por metrô automático na seção sul,
- Gerenciar a operação, manutenção, manutenção e renovação dos diversos equipamentos (estação, estacionamento de bicicletas, material rodante, local de manutenção e armazenamento, equipamentos nas estações, etc.),
- Assumir o controle da relação com os passageiros, sua recepção, suas informações e a venda das passagens de transporte,
- Gerencie a segurança e proteção,
- Combater fraudes e vandalismo.
O contrato entrará em vigor em 1º de outubro de 2023 por um período mínimo de nove anos. A seção sul da linha 15 entrará em operação no final de 2025.
Linha 15 sul: um anel viário automático ao redor de Paris
Com 75 km de linha, o novo metrô 15 atravessará 45 municípios ao redor de Paris, com mais de 1,5 milhão de passageiros todos os dias.
O trecho sul conectará a estação Pont de Sèvres (92) à de Noisy-Champs (77 e 93) em 35 minutos.
Totalmente automático, esse metrô subterrâneo forma um anel viário próximo e ao redor de Paris. Isso tornará possível dessaturar as redes de transporte público existentes nos subúrbios internos e facilitará a deslocação dos moradores de subúrbio em subúrbio .