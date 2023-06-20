Linha 15: um primeiro trem do futuro metrô chega ao centro de operações de Champigny

Os próximos passos para a linha 15 do metrô

Após o primeiro comboio em 19 de junho, um segundo, programado para 3 de julho, levará outros carros diretamente para o CEM em Champigny, onde os trens serão montados no início de julho, antes do início dos testes.

Meados de julho: Os testes estáticos começam para a linha 15 do metrô

Qual é o objetivo desses testes? Testes estáticos são testes realizados sem colocar o trem em movimento. Eles possibilitam verificar o funcionamento geral adequado e realizar quaisquer ajustes antes de passar para testes dinâmicos.

Novembro de 2023: sinal verde para testes dinâmicos!

Em novembro, é a vez dos testes dinâmicos começarem. Esses testes possibilitarão testar o equipamento em circulação em circuito fechado. Segurança, frenagem, aceleração ou equipamentos de conforto, como ar-condicionado, tudo é verificado.

Horizonte 2025 e 2030: comissionamento da linha 15

Em 2025, o eixo sul que se conectará será o primeiro a ser comissionado. Em 2030, será a vez dos eixos Leste e Oeste receberem os primeiros passageiros.

Um projeto ambicioso que, após a inauguração dos dois eixos, formará uma via circular de 75 km que atenderá 22 municípios ao redor de Paris!