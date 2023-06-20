Linha 15: um primeiro trem do futuro metrô chega ao centro de operações de Champigny
O projeto da linha 15 do metrô é dividido em três eixos. Umeixo oriental que conectará Saint-Denis Pleyel a Champigny-sur-Marne, umeixo sul que conectará Pont de Sèvres a Noisy-Champs e um eixo oeste que conectará Saint-Denis Pleyel à Pont de Sèvres.
Uma linha principal na construção do transporte público do futuro realizada pela Île-de-France Mobilités e seus parceiros, seu objetivo é formar uma nova via de anel ao ar livre ao redor de Paris que facilite as viagens e reduza o tempo de deslocamento dos habitantes dos 22 municípios atendidos, reduzindo o congestionamento do transporte atual.
20 de junho, o primeiro trem parte da fábrica da Alstom rumo ao centro operacional de Champigny
Após a construção dos trens e uma série de testes iniciais realizados pelo fabricante, na terça-feira, 20 de junho, o metrô 15 atingirá um novo marco!
Um primeiro comboio de seis carros (que, uma vez montados, formarão um trem capaz de acomodar até 1.000 passageiros!) das fábricas de construção da Alstom em Valencienne a Champigny e ao Centro de Operações de Equipamentos (CEM), onde serão montados antes de iniciar uma nova série de testes.
Esse primeiro comboio chegará ao destino 2 dias após sua partida, em 21 de junho!
As novas linhas de metrô 15, 16 e 17: em poucas palavras
100% financiados pela Île-de-France Mobilités, esses novos metrôs que equiparão a linha 15, mas também as linhas 16 e 17, anunciam o futuro do transporte público na região da Île-de-France com acessibilidade, conforto e segurança cada vez maiores a bordo!
Faça as apresentações:
- + espaçoso: vagões com 3 ou 6 trens alargados para facilitar a circulação e melhorar o conforto dos passageiros,
- + eficiente : 100% automático, o tráfego é mais rápido e frequente,
- + Acessível : 100% acessível, é adaptado para pessoas com deficiência, mobilidade reduzida e cadeiras de rodas com acesso nivelado entre a plataforma e o trem e 2 áreas reservadas para cadeiras de rodas por trem,
- + confortáveis : ar-condicionado e aquecimento que se adaptam à temperatura do trem, iluminação que pode ser alterada conforme o horário do dia e telas de informações em tempo real,
- + conectado: Conectores USB em cada carro, para trabalhar ou carregar seus dispositivos eletrônicos,
- + seguro : sistemas de videovigilância a bordo,
- + Ecológico : Além de ser 100% elétrico, a tecnologia de frenagem do metrô possibilita a recuperação de energia e a redução das emissões de partículas,
- + Inteligente : Graças a um sistema de diagnóstico a bordo que envia informações para as equipes de manutenção em tempo real.
Os próximos passos para a linha 15 do metrô
Após o primeiro comboio em 19 de junho, um segundo, programado para 3 de julho, levará outros carros diretamente para o CEM em Champigny, onde os trens serão montados no início de julho, antes do início dos testes.
Meados de julho: Os testes estáticos começam para a linha 15 do metrô
Qual é o objetivo desses testes? Testes estáticos são testes realizados sem colocar o trem em movimento. Eles possibilitam verificar o funcionamento geral adequado e realizar quaisquer ajustes antes de passar para testes dinâmicos.
Novembro de 2023: sinal verde para testes dinâmicos!
Em novembro, é a vez dos testes dinâmicos começarem. Esses testes possibilitarão testar o equipamento em circulação em circuito fechado. Segurança, frenagem, aceleração ou equipamentos de conforto, como ar-condicionado, tudo é verificado.
Horizonte 2025 e 2030: comissionamento da linha 15
Em 2025, o eixo sul que se conectará será o primeiro a ser comissionado. Em 2030, será a vez dos eixos Leste e Oeste receberem os primeiros passageiros.
Um projeto ambicioso que, após a inauguração dos dois eixos, formará uma via circular de 75 km que atenderá 22 municípios ao redor de Paris!