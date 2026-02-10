Tzen 4: um ônibus de nova geração chega a Essonne

Por que uma nova linha?

Em Essonne, a linha de ônibus 4206 (ex 402 ), que conecta Viry-Châtillon a Corbeil-Essonnes, é a linha mais movimentada dos subúrbios externos.

Frequentemente saturados e sujeitos a intenso tráfego rodoviário, os ônibus atuais já não eram suficientes para absorver a crescente demanda dos passageiros.

Para evitar atrasos e oferecer mais conforto a bordo, a linha 4206 está sendo gradualmente substituída pelo Tzen 4 a partir de 10 de fevereiro de 2026 : um longo ônibus biarticulado que percorre 14 km de infraestrutura redesenhada, com faixas reservadas para grande parte do trajeto.

Por favor, observe: a linha 4206 continuará operando a cada 15 minutos de segunda a sexta-feira, além da Tzen 4.