Tzen 4: um ônibus de nova geração chega a Essonne
Por que uma nova linha?
Em Essonne, a linha de ônibus 4206 (ex 402 ), que conecta Viry-Châtillon a Corbeil-Essonnes, é a linha mais movimentada dos subúrbios externos.
Frequentemente saturados e sujeitos a intenso tráfego rodoviário, os ônibus atuais já não eram suficientes para absorver a crescente demanda dos passageiros.
Para evitar atrasos e oferecer mais conforto a bordo, a linha 4206 está sendo gradualmente substituída pelo Tzen 4 a partir de 10 de fevereiro de 2026 : um longo ônibus biarticulado que percorre 14 km de infraestrutura redesenhada, com faixas reservadas para grande parte do trajeto.
Por favor, observe: a linha 4206 continuará operando a cada 15 minutos de segunda a sexta-feira, além da Tzen 4.
Tzen 4: o que é e quais são as vantagens?
- Ônibus longos biarticulados de 24 metros : capacidade para 140 passageiros comparado a 100 antes
- Faixas dedicadas na maior parte do trajeto, para evitar congestionamentos
- 5 municípios em Essonne atendidos por 30 estações: Corbeil-Essonnes, Évry-Courcouronnes, Ris-Orangis, Grigny e Viry-Châtillon
- 30 estações completamente novas e confortáveis : plataformas estendidas, abrigos modernos e informações em tempo real para os passageiros
- Ônibus 100% elétricos com carregamento ultrarrápido no solo (em menos de 5 minutos): uma nova tecnologia na Île-de-France (SRS da Alstom)
- Horários otimizados: objetivo de uma passagem a cada 5 minutos durante o horário de pico e serviço contínuo das 5h à 1h
- Conexões para o RER D, Bonde T12 e outras linhas de ônibus locais
O Tzen 4: um projeto que transforma a região de Essonne
A linha Tzen 4 não é apenas uma nova linha de ônibus : faz parte de um projeto de reurbanização urbana muito maior.
Nos municípios atravessados, os espaços públicos foram redesenhados com novas praças, áreas verdes e ciclovias.
O trajeto da linha atende bairros em transformação, serviços essenciais e lojas , além de conectar áreas de emprego a residências para facilitar o cotidiano dos habitantes.
Um investimento de quase €123 milhões foi mobilizado para construir essa nova infraestrutura, financiado pela Região da Île-de-France, pelo Departamento de Essonne, pelo Estado e pela União Europeia.