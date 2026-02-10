Tzen 4: um ônibus de nova geração chega a Essonne

Sylvain Cambon - Um ônibus elétrico na linha Tzen 4 em Corbeil-Essonnes
Um ônibus elétrico na linha Tzen 4 em Corbeil-Essonnes © Sylvain Cambon

Por que uma nova linha?

Em Essonne, a linha de ônibus 4206 (ex 402 ), que conecta Viry-Châtillon a Corbeil-Essonnes, é a linha mais movimentada dos subúrbios externos.

Frequentemente saturados e sujeitos a intenso tráfego rodoviário, os ônibus atuais já não eram suficientes para absorver a crescente demanda dos passageiros.

Para evitar atrasos e oferecer mais conforto a bordo, a linha 4206 está sendo gradualmente substituída pelo Tzen 4 a partir de 10 de fevereiro de 2026 : um longo ônibus biarticulado que percorre 14 km de infraestrutura redesenhada, com faixas reservadas para grande parte do trajeto.

Por favor, observe: a linha 4206 continuará operando a cada 15 minutos de segunda a sexta-feira, além da Tzen 4.

Tzen 4: o que é e quais são as vantagens?

  • Ônibus longos biarticulados de 24 metros : capacidade para 140 passageiros comparado a 100 antes
  • Faixas dedicadas na maior parte do trajeto, para evitar congestionamentos
  • 5 municípios em Essonne atendidos por 30 estações: Corbeil-Essonnes, Évry-Courcouronnes, Ris-Orangis, Grigny e Viry-Châtillon
  • 30 estações completamente novas e confortáveis : plataformas estendidas, abrigos modernos e informações em tempo real para os passageiros
  • Ônibus 100% elétricos com carregamento ultrarrápido no solo (em menos de 5 minutos): uma nova tecnologia na Île-de-France (SRS da Alstom)
  • Horários otimizados: objetivo de uma passagem a cada 5 minutos durante o horário de pico e serviço contínuo das 5h à 1h
  • Conexões para o RER D, Bonde T12 e outras linhas de ônibus locais

O Tzen 4: um projeto que transforma a região de Essonne

Uma parada do Tzen 4 até Gare de Corbeil-Essonnes Zola - Sylvain Cambon
Uma parada do Tzen 4 até a Gare de Corbeil-Essonnes Zola © Sylvain Cambon

A linha Tzen 4 não é apenas uma nova linha de ônibus : faz parte de um projeto de reurbanização urbana muito maior.

Nos municípios atravessados, os espaços públicos foram redesenhados com novas praças, áreas verdes e ciclovias.

O trajeto da linha atende bairros em transformação, serviços essenciais e lojas , além de conectar áreas de emprego a residências para facilitar o cotidiano dos habitantes.

Um investimento de quase €123 milhões foi mobilizado para construir essa nova infraestrutura, financiado pela Região da Île-de-France, pelo Departamento de Essonne, pelo Estado e pela União Europeia.